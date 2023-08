Fundașul de la FC Hermannstadt, Valerică Găman consideră că echipa sa merita o remiză în Bănie, acolo unde Sibiul a pierdut vineri, scor 0-1.

De asemenea, Găman crede că penalty-ul a fost acordat destul de uşor la faza în care el l-a șters pe gheată pe Mitriţă în careu, iar arbitrul Ionuţ Coza a acordat lovitură de pedeapsă, după intervenţia VAR.

„Am făcut un meci bun şi cred că meritam un egal, am ratat ultima ocazie, pe un teren greu, eu ştiu foarte bine ce se întâmplă aici. Cred că şi penalty-ul a fost acordat destul de uşor, m-am uitat pe reluări. Nu ştiu de ce nu am început la fel de bine, antrenorul o să vadă meciul şi să-şi dea seama de anumite lucruri. Cred că dacă aveam un punct în plus eram destul de mulţumiţi” a spus stoperul.

Găman, primul meci ca adversar al Craiovei

Găman a venit în vară liber de contract la FC Hermannstadt chiar de la Universitatea, unde nu i s-a propus prelungirea contractului. ”Cei de la Craiova au jucători buni şi pot spera la titlu anul acesta, trebuie să aibă încredere, le doresc succes, sunt foştii mei colegi, le ţin pumnii şi le doresc să câştige campionatul. Este o dezamăgire pentru mine că am plecat de la Universitatea, sunt un copil al Craiovei, am început aici acum 17 ani şi acum vin pentru prima dată în postura de adversar, m-au încercat nişte sentimente şi mi-ar fi plăcut ca Universitatea Craiova să fie ultima mea echipă. Asta e viaţa, mergem înainte” a declarat Valerică Găman.

