La flash-interviul de după meciul de la Craiova, scor 0-1, antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu și-a felicitat elevii pentru jocul din Bănie și este convins că rezultatele bune vor veni.

Singurul reproș al antrenorului a fost faptul că echipa sa nu au jucat în prima repriză, așa cum au făcut-o în cea secundă. ”Cred că meritam egalul, am făcut un joc destul de bun, poate dacă încercam mai mult în prima repriză, alta era situația. Și tactic am fost bine, pe atac pozițional nu ne-au pus probleme, doar pe contraatacuri, pe situații bune ale noastre au venit ocaziile lor, din care una a fost penalty. Și a doua repriză a fost bună, îmi pare rău de puncte, dar sunt pozitiv, îmi felicit echipa pentru atitudine și motivare, au ieșit mulți accidentați, asta arată că și-au dorit, până în ultimele minute de prelungire am încercat. Craiova are echipă foarte bună, fac diferența cu jucători cu calitate individuală, aici s-a scris acest joc” a spus Măldă.

”Se vor întoarce aceste puncte”

Tehnicianul Sibiului crede că ghinionul din jocurile cu Farul și Craiova se va întoarce. ”Odată ce am primit gol, s-au retras și ei, am început și noi să jucăm, mi-aș dori să jucăm din minutul 1, dar îi înțeleg, sunt momente de joc, nu poți să joci bine tot jocul. Am avut în față un adversar bun pentru campionatul României, dar Mitriță a făcut diferența. Am pus presiune pe final, era normal, eram conduși, era normal să mergem peste ei, la capul lui Biceanu am văzut mingea în poartă, nu știu cum i-a sărit mingea lui Laurențiu Popescu, bravo lui. Trebuie să fim pozitivi, cu siguranță se vor întoarce aceste puncte”.

Italianul Murgia, tot mai aproape de Sibiu

FC Hermannstadt este aproape de a îl aduce pe mijlocașul central italian Alessandro Murgia (26 de ani), un jucător legitimat la Spal de patru ani. Măldărășanu a prefațat după înfrângerea de la Craiova venirea italianului.

„E posibil să mai vină un jucător săptămâna asta, am mai zis, cine poate veni valoric să ajute, e bine, nu sunt adeptul să schimbăm mult, dar dacă putem să îmbunătățim lotul, de ce nu? E posibil să mai vină un mijlocaș central, în rest, aceștia suntem sper să nu mai pierdem jucători. Dacă mai pleacă cineva, ideea ce că cine rămâne, când îi vine rândul, trebuie să dea totul. Am pierdut puncte și pe neșansă în anumite meciuri” a anunțat Măldă.

După ce jocul din etapa următoare cu FCSB a fost amânat, tehnicianul va căuta un joc amical. ”Sunt de acord cu amânarea meciului cu FCSB, anul trecut am fost anunțați cu doar două zile înainte și nu am avut timp să mai luăm niciun amical, de data asta am fost anunțați, va trebui să facem un joc școală, va trebui să luăm un amical, dar e normal să ajutăm echipele din cupele europene” a încheiat Măldărășanu.

