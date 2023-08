Un tânăr în vârstă de 23 de ani a fost omorât, sâmbătă seara, în municipiul Sibiu, de către un bărbat de 68 de ani. Totul s-a petrecut în fața unui bloc de pe strada Henri Coandă în urma unui conflict spontan. Sursele Ora de Sibiu spun că sibianul decedat a fost cel care a pornit scandalul, el fiind agresiv cu localnicii. Principalul suspect este apărat de vecini, care spun că el a intervenit pentru a-l potoli pe tânăr. Aceștia mărturisesc că nu se așteptau să se ajungă la crimă.

Un sibian în vârstă de 23 de ani a fost omorât, în 5 august, în jurul orei 22:00, de către un bărbat în vârstă de 68 de ani, în fața unui bloc de pe strada Henri Coandă din Sibiu. Vecinii au povestit, pentru Ora de Sibiu, cum anume s-a ajuns la crimă, spunând că victima a fost, mai întâi de toate, agresor. Potrivit acestora, tânărul a început scandalul, lovind din senin mai mulți locatari. Principalul suspect ar fi intervenit să își apere vecinii și să aplaneze conflictul. (DETALII AICI)

Bărbat agresat de tânărul decedat: „Mi-a dat un pumn”

Unul dintre vecinii bătuți spune că a auzit un scandal pe scara blocului și a ieșit la ușă să vadă ce se petrece. A dat nas în nas cu tânărul, care l-a luat la bătaie. Mai mult, i-a distrus și bunuri din locuință.

„Am auzit un scandal pe scară, am deschis ușa, cineva mi-a cerut un pahar de apă. M-am dus la chiuvetă, am luat paharul și în timpul acesta mi-a dat un pumn pe la spate. M-am întors la el, a vrut să dea și a doua oară, m-am ferit. L-am împins afară, eu am ieșit, a ieșit și el, dar s-a întors înapoi, a luat un borcan și mi l-a dat în cap. După care am fugit la un vecin și am sunat la 112. Când m-am întors în casă, după ce au venit echipajele, televizorul era stricat, mânerul de la ușă era rupt. Era un dezastru”, spune vecinul.

După acest incident, a ieșit pe scara blocului și principalul suspect. El a încercat să îl scoată afară din imobil pe tânăr, l-a bătut, iar când au ajuns în fața blocului, l-a lovit cu o bară metalică, ruptă dintr-o bancă, în cap. Omul a căzut la pământ, iar bărbatul de 68 de ani a fugit să se ascundă. (Imagini de la crimă, AICI)

Vecinii, despre principalul suspect: „Omul bun la toate”

Vecinii povestesc că bărbatul care a comis crima este cunoscut ca fiind un om săritor și nu se așteptau la asemenea gest din partea lui. „Era un om de treabă, te ajutai cu el. Nu mă așteptam din partea lui la așa ceva. Când am auzit, am rămas surprins. El era de ajutor la toată lumea, dădea o mână de ajutor când mai avea cineva ceva stricat prin casă. Era prezent, omul bun la toate”, povestește alt vecin.

Trupul bărbatului decedat a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în timp ce sibianul care a comis crima a fost reținut.

