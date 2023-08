Un scandal de proporții a avut loc, la finalul lunii mai, în incinta unei săli de pariuri din cartierul Țiglari din Sibiu. Mai multe persoane, din două familii, s-au luat la bătaie, conflictul având rădăcini mai vechi. Trei dintre cei implicați au ajuns la spital cu diferite traumatisme, în timp ce alți trei bărbați au fost reținuți. Persoanele rănite spun, la mai bine de două luni de la incident, că încă se recuperează și trăiesc cu o stare de temere.

Răfuiala a avut loc în 31 mai, în jurul orei 18:30, în incinta unei case de pariuri de pe strada Cuptorului din cartierul Țiglari. Două familii s-au luat la bătaie în urma unui conflict mai vechi. În urmă cu două luni, un sibian povestea, pentru Ora de Sibiu, cum s-a ajuns la scandal, acuzând familia rivală. Asta deși atât el, cât și cei doi frați ai lui, au fost reținuți, iar mai apoi plasați sub control judiciar.

Acum, la mai bine de două luni de la scandal, cealaltă familie vine cu acuzații. Tatăl, mama și fiul redau varianta lor de poveste, spunând că în continuare se simt amenințați de rivalii lor. „În acea zi noi eram în fața casei de pariuri. În trecut a mai avut loc o ceartă între copilul meu, care are 19 ani, și unul dintre frați. După o săptămână de la acel incident, ei au organizat treaba asta, să vină să ne bată. Eu stăteam pe bordură în față la pariuri, mă uitam pe telefon. Copilul era la toaletă, iar nevasta lângă mine. Ei au venit toți trei cu o mașină și am apucat doar să îi zic la nevastă să fugă. Pe filmare se vede cum am intrat în casa pariurilor și ei mi-au dat cu o țeavă în cap, mi-au tăiat urechea. Au sărit pe noi, ne-au bătut. După asta, am ajuns la spital toți trei”, spune Ștefan Ioan, unul dintre bărbații agresați.

Sibianul a avut nevoie de 16 zile de îngrijiri medicale din cauza rănilor suferite. A fost internat în spital de două ori, iar apoi a mers și la psiholog din cauză că trăiește cu teama că va fi din nou atacat. „Am avut vânătăi, eram umflat pe corp. Acum nu mai aud bine fiindcă mi-au tăiat urechea. Am două internări în spital, o dată după bătaie și după pentru că sunt diabetic și mi-a urcat glicemia din cauza agresiunii. Am fost la psiholog că am intrat în mare panică. Ei, trei matahale, cu topor și țevi, normal că mi-a fost frică”, spune sibianul.

Bărbatul mai spune că, deși a trecut mult timp de la bătaie, apele nu s-au liniștit. Acesta acuză familia rivală că îl provoacă atât pe el, cât și pe fiul lui. „Ei tot încearcă să ne agreseze, au scris pe Facebook despre copilul meu că e traficant, că e proxenet, că e tâlhar. Dacă ar fi așa, de ce nu îl ia poliția? De ce nu avem palate și mașini scumpe dacă ar fi așa? Sunt numai minciuni și ne provoacă. După bătaia aia mi-au băgat o soluție în camion, fix înainte să îl vând, deși aveau restricție să nu se apropie de noi, stăteau pe margine și râdeau. Când eram în spital m-a sunat unul dintre frați să îmi zică să retragem plângerea. A vorbit și soția cu el. Mi-a zis că mă bagă în sicriu pentru ce am făcut. Ne simțim foarte amenințați”, spune Ștefan Ioan, bărbatul agresat.

Potrivit acestuia, soția lui și cei trei frați acuzați sunt rude îndepărtate: „Mama soției mele și cu mama lor sunt verișoare bune, dar ei nu țin de neam”. În ultimele luni, au existat acuzații și amenințări din ambele tabere și pare că familiile nu pot ajunge la un numitor comun.

