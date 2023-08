Patru persoane, părinți și fiicele lor, din Gran Canaria, au decedat, la începutul lunii decembrie a anului trecut, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de un BMW, pe Hula Bradului. La volan se afla un bărbat din județul Gorj, care venea din Germania și se îndrepta către casa concubinei lui. Individul în vârstă de 63 de ani a cerut, la finalul lunii iulie, să îi fie schimbată încadrarea juridică, astfel încât să nu mai fie judecat pentru omor calificat, ci pentru ucidere din culpă. Magistrații nu i-au acceptat însă cererea.

Accidentul a avut loc în 4 decembrie 2022, pe Hula Bradului, în județul Sibiu. O familie de spanioli – tată, mamă și fiicele lor – se aflau într-o mașină închiriată și se deplasau către municipiul Sibiu când, deodată, au fost loviți frontal de un autoturism marca BMW, condus de un șofer din județul Gorj, care a depășit pe linie continuă. Părinții au murit pe loc, fiica cea mare, venită în România cu o bursă Erasmus, în ambulanță, iar mezina familiei, după câteva zile, la spital.

Gorjeanul venea din Germania. Urla ca să nu adoarmă

Gorjeanul Ion Sporici care a provocat accidentul mortal din zona Hula Bradului plecase în 2 decembrie din Birkenau, Germania, spre România. Acolo el lucra ca îngrijitor pentru bătrâni. Omul s-a deplasat către localitatea Fürth, acolo unde s-a întâlnit cu un amic. Șoferul a susținut, în fața anchetatorilor, că distanța între cele două localități este de aproximativ 220 de kilometri, dar a parcurs-o în patru ore și jumătate, fiindcă nu cunoștea drumul. „După ce a ajuns la destinație, inculpatul și-a petrecut noaptea acolo, iar în 3 decembrie, în jurul orei 10:00, a pornit din localitatea Fürth către România, unde urma să se întâlnească cu concubina sa, cei doi având în plan și se căsătorească în perioada următoare”, se arată în rechizitoriul publicat pe rejust.ro.

Individul a mai susținut că a mers vreo 7 ore, după care, în apropiere de Budapesta, a oprit să mânânce. A vrut să se cazeze la un hotel pentru a se odihni, însă nu a mai găsit locuri disponibile, astfel că a încercat să doarmă în mașină. El a susținut că nu a reușit să adoarmă din cauza frigului decât o oră, astfel că, în 4 decembrie, la ora 03:00, a pornit din nou la drum. Nu cunoștea traseul, astfel că s-a rătăcit. Pe la 9 dimineața, a cerut ajutorul unui șofer într-o parcare, rugându-l să îl îndrume către Szeged, Ungaria. „După ce a reușit să înțeleagă traseul pe care urma să se deplaseze, a pornit din nou la drum, dar fiind rău de somn, după cum el a menționat în declarația de suspect, a început să facă diverse gesturi care să-l ajute să stea treaz, respectiv să urle, să pornească radioul, să deschidă geamul sau să se maseze la picior din cauza amorțelii”, se mai arată în rechizitoriu.

A adormit la volan pe autostradă. Se lovea intenționat cu capul de tetieră

Șoferul BMW-ului era într-o stare avansată de oboseală și, din acest motiv, era să fie implicat în mai multe evenimente în trafic, aspecte care au reieșit din discuțiile pe care le purta cu concubina sa prin intermediul aplicației WhatsApp.

Pe autostradă, a ațipit la volan. „Vai ce sperietoare am tras acuma, ce sperietură am tras. Eu o pusesem pe pilot automat și eram pe prima bandă, că niciunul nu mergea cu 130 cu cât am mers eu și, liniștit, gata zic, numai așa merg. Frateee, în ultima instanță nu l-am bușit pe ăla din fața mea pentru că se îngusta strada la mine. Sunt lucrări în față sau ceva, știi, și ăștia erau, cum să zic, aproape unul de altul, nu aveam unde să mă bag, cu chiu cu vai am găsit locul ăsta, dar am frânat la mustață să nu intru în ăla din fața mea. Vai știi ce sperietură am tras, băga-mi-aș… E a doua oară când pășesc chestia asta. Odată tot așa băgam în ea vreo 200 și ceva și eu, dacă n-am circulat mult, știi, nu mi-am dat seama că se îngustează drumul și tot așa, la milimetru n-am intrat în curul unui tir (…) Acuma mă opresc să vă d ce daune am făcut la mașină că, după cum ți-am zis, oboseala își spune cuvântul. Am ațipit de multe ori și Dumnezeu m-a ținut în brațe de fiecare dată, dar până la urmă tot am lovit parapetul și vreau să văd ce am făcut la mașină. (…) Am scăpat foarte ieftine, iubire, doar după mici dâre așa, două zgârieturi mici, Doamneeee, nu își spun ce sperietură am tras, să te vezi te deviază parapetul și auzi zgomotul… Mie până acum nu mi s-a mai întâmplat să am senzația asta, că gata am adormit și m-am dus în parapet. Dar am scăpat ușor, de aici încolo o să urlu în mașină, dau drumul la geam din când în când”, i-a povestit șoferul iubitei lui.

Cu toate acestea, deși starea de oboseală l-a dus pe inculpat chiar și la situația de a adormi la volan și de a intra în parapet, nu a oprit pentru a se odihni, ci din contră „i-a surescitat comportamentul, acesta întrând într-o stare de transă”, se arată pe rejust.ro. „Dacă mă lua somnul simțeam și mă controlam. Dădeam cu capul de tetieră sau deschideam geamul sau dădeam muzica la maxim și fredonam. Aveam o mantră pe care o fredonam și care consideram că mă ajută, mă protejează, mă duce în siguranță până la destinație”, a declarat șoferul BMW-ului.

Filmul accidentului de la Hula Bradului. Patru morți din cauza unei depășiri pe linie continuă

Șoferul și-a continua drumul și a ajuns pe DN1, acolo unde a început să facă noi manevre periculoase, depășind haotic și făcând slalom printre autoturismele aflate în trafic.

La Hula Bradului, a depășit pe linie continuă un TIR. Avea o viteză de 128 km/h, în zonă limita fiind de 50 km/h. Într-o curbă la dreapta, din cauza oboselii și întunericului, nu și-a mai dat seama pe ce sens de mers se află și s-a izbit frontal de un autoturism care rula cu 40 km/h. În această mașină se afla familia de spanioli. „Autoturismul condus de victimă, în urma acestui prim impact, a fost aruncat către înapoi și rotit spre dreapta, intrând în acest fel în impact și cu autoturismul BMW X3 condus de altă participantă la trafic. În urma celui de-al doilea impactul, autoturismul (condus de spanioli) a fost aruncat către parapetul de pe marginea drumul, ajungând cu roțile pe parapet. În continuare, s-a produs și cel de-al treilea impact, autoturismul fiind lovit în partea dreaptă spate din nou de către autoturismul BMW 525d, condus de inculpat”, se arată în rechizitoriu.

În urma evenimentului rutier, toți ce patru ocupați ai autoturismului, de origine spaniolă, au decedat.

La reținerea încadrării juridice omor calificat, procurorul a avut în vedere un set de împrejurări obiective, cum ar fi particularitățile autoturismului condus de șoferul vinovat – BMW, cu capacitate cilindrică și putere mare, nivelul riscului asumat prin raportare la condițiile în care șofa (obosit, depășire periculoasă și cu viteză excesivă), măsurile de precauție luate anterior, în urma evenimentelor din ultimele ore, nivelul de previzibilitate a urmărilor faptei comise. Inculpatul a declarat și că nu era obișnuit să conducă pe o durată de timp atât de lungă, dar și că era conștient că ar fi putut deceda dacă ar fi adormit la volan.

Cu toate acestea, el a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptei. A cerut să fie judecat pentru ucidere din culpă, și nu pentru omor calificat. Instanța a respins, în 26 iulie, cererea lui.

