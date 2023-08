Retras din carieră, Alex Curtean (36 ani) este manager sportiv la echipa de Liga 3 ACS Mediaș 2022 și speră să se formeze o echipă cât mai competitivă.

Alex Curtean a pus ghetele în cui în această vară și a acceptat să fie manager sportiv la Mediaș, deși conducerea clubului insistă ca el să mai joace măcar un sezon. ”Suntem o echipă nou înființată, avem doar un an de zile, am reușit promovarea din primul an din Liga 4 în Liga 3. O să fie cu totul și cu totul alt nivel, altfel de pregătire, ne tot organizăm și reorganizăm pentru ce va urma. Încercăm să facem o echipă cât mai competitivă și să reușim rezultate cât mai bune, nu ne mulțumim cu mediocritatea. Obiectivul echipei este să creștem de la an la an, dar în momentul acesta pot să spun că facem facem cunoștință cu Liga a III-a” a declarat Alex Curtean pentru portalul de știri ReVestea.

Fostul jucător al Mediașului spune că tinerii din lot trebuie ajutați să crească și să aibă evoluții bune la Liga 3. ”Avem foarte mulți jucători tineri și ei trebuie ajutați să prindă experiență, să învețe anumite lucruri, să fie ajutați din punct de vedere fizic, tactic, psihic, să crească cât mai repede nivelul față de anul trecut, când am fost la nivel de amatori. Acum suntem la nivel de profesioniști și trebuie să grăbim acest proces” a mai spus Curtean. ”FC Hermannstadt, o echipă puternică” Curtean crede că echipa de Liga 1, FC Hermannstadt crește sănătos, de la an la an. ”FC Hermannstadt este o echipă care în mod special, îmi place în ultimii 2-3 ani. Încă din sezonul de Liga 2 au fost o echipă foarte bună, este sănătos ce se întâmplă la acest club și rezultatele se văd. Au mulți jucători cu care au promovat, au ținut acel nucleu, mai completează unde este nevoie și cred că este o echipă puternică în campionat”. Curtean a jucat la Mediaș între 2003-2009, dar și în sezoanele 2014-2015 și 2018-2019. La 36 de ani, după ce a jucat sezonul trecut la CSC 1599 Șelimbăr (Liga 2) și Corvinul Hunedoara (Liga 3), sibianul a pus capăt carierei de fotbalist, deși i s-a propus prelungirea acordului. În cariera sa, Alexandru Curtean a evoluat pentru Poli Timișoara, Dinamo, Botev Plovdiv (Bulgaria), Gaz Metan, ACS Poli Timișoara, Atyrau (Kazakhstan), FC Hermannstadt, CSC Șelimbăr și Corvinul Hunedoara.

