Directorul Complexului Național Muzeal (CNM) Astra, Ciprian Ștefan, a declarat, pentru Ora de Sibiu, în cadrul emisiunii „Ora de Cultură”, că nu este interesat să candideze la alegerile de anul viitor și nici nu intenționează să intre în politică.

Ciprian Ștefan, directorul CNM Astra, spune că nu intenționează să intre în politică, chiar dacă au existat, în trecut, discuții. Și-ar dori, în viitor, să conducă o instituție de importanță regională, pentru a putea dezvolta turismul cultural.

„Nu candidez. Deci eu pentru anul viitor nu candidez la niciun fel de poziție politică, nici la nivel de județ, nici la nivel de primărie. Eu sunt fidel la ceea ce am spus, chiar dacă în urmă cu un an sau doi, vă spuneam că am de gând să intru în politică. Acel moment a fost un test practic pentru mine, că din momentul respectiv, sincer, au început să vină așa, discuții, tatonări și am văzut la cât e ceasul. Și când am văzut la cât e ceasul, am zis stop. Eu îmi fac treaba aici și cu asta, basta. Da, mi-aș dori să conduc în viitor o instituție de importanță regională și să dăm direcțiile de dezvoltare în zona turismului cultural și așa mai departe. Regiunea asta a noastră, centru, e foarte potentă din acest punct de vedere, că poate să dezvolte mult regiunea din punct de vedere economic și social. Și da, m-ar tenta o astfel de funcție. Dar deocamdată nu îmi întrevăd un viitor într un partid politic”, a precizat Ciprian Ștefan.

Directorul Muzeului Astra spune că nu este un om „confortabil”, dar este un om loial și de echipă. Nu se regăsește în vreun partid, astfel că nu vrea să intre în politică. „Eu nu sunt un om confortabil. Asta puteți întreba și Consiliul Județean. În schimb, sunt un om foarte loial, chiar sunt loial. Sunt om de echipă, dar nu vreau să intru poltică pentru că nu există în momentul de față, nu mi găsesc locul undeva. Eu sunt omul dezvoltării. Nu le am cu combinațiile, nu le am cu nu știu ce negocieri și așa mai departe. (…) Nu am cu cine, dar, în schimb, eu sunt ferm convins că anul viitor o să avem o ofertă bună la Sibiu”, a adăugat Ciprian Ștefan.

