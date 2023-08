Zeci de evenimente au loc, în județul Sibiu, în minivacanța de Sfânta Maria. Festival, târg de carte, expoziție și raliu cu mașini clasice și electrice, petreceri, filme noi la cinema, drumeții în munții Făgăraș sunt doar câteva dintre propunerile noastre.

Weekendul prelungit aduce o serie de evenimente în județul Sibiu. Vă puteți relaxa, cu mic, cu mare, la Târgul Creatorilor Populari din Muzeul în Aer Liber, puteți asculta artiștii preferați la Astra Rock Festival, vă puteți destinde într-o drumeție în munții Făgăraș sau puteți intra în minunata lume a cărților, participând la târgul de carte „Gaudeamus”. Dacă nu aveți planuri pentru acest sfârșit de săptămână, iată câteva dintre recomandările propuse de Ora de Sibiu!

Astra Rock Festival

Cea de-a doua ediție a festivalului Astra Rock are loc în perioada 11-13 august în Muzeul în Aer Liber din Sibiu. Veți putea participa la concertele artiștiștilor îndrăgiți atât pe scena de pe lac, cât și la scena din Târgul de Țară. Vineri concertează Alpha Q, Niște Băieți, Ugly Kid Joe, Rana, Fără Zahăr și Gigi Georgescu DJ Set. Sâmbătă distracția continuă alături de Om La Lună, Byron, Vița de Vie, Nuanțe, Țapinarii și Jiji Lazăr DJ Set, iar duminică vor urca pe scene Doomsday Astronaut, The Hellfreaks, Therapy?, The Groovy Bastards, Gunshee și Dan Amariei DJ Set. Programul pe ore, de la cele două scene, poate fi consultat AICI.

Finest Fashion Fest

Evenimentului anului de la Palatul Brukenthal din Avrig are loc weekendul acesta, fiindcă județul Sibiu redevine un reper principal al modei vestimentare românești și internaționale prin găzduirea celei de-a treia ediții a Finest Fashion Fest. Cătălin Botezatu lansează noua colecție EPOCH.

Programul evenimentului:

11 august

ora 17:00-20:00 – prezentare de modă în grădina Palatului Brukenthal – Atelier EMINA, Marvela

ora 20:00 – Cătălin Botezatu prezintă colecția EPOCH

12 august

ora 19:00-21:00 – Aleea Celebrităților, Parcul Cetății – prezentări de modă

Târgul Creatorilor Populari

În perioada 11-13 august, între orele 08:00 – 20:00, are loc Târgul Creatorilor Populari, în Muzeul în Aer Liber ASTRA din Dumbrava Sibiului. Peste 200 de meșteri populari din toată România, cu tot cu produsele lor realizate în stil arhaic, cu unelte specifice și cu materiale din zona lor de proveniență, vin la Sibiu. Ediția cu numărul 40 a târgului confirmă faptul că evenimentul este unul iubit de public, arătând că Muzeul Astra și-a asumat rolul de liant, de curator al atelierului și al produsului meșteșugăresc.

Târgul de Carte Gaudeamus

Între 11 și 15 august, Piața Mare a Sibiului găzduiește Târgul de Carte Gaudeamus. Programul de vizitare este zilnic, între orele 10:00 – 21:00. Patruzeci de participanți, edituri, agenții de distribuție de carte, muzică și jocuri educaționale, aduc în fața sibienilor tot ce e nou ți atractiv pe piața de profil.

Deschiderea Parcului Belvedere

O serie de activități au loc vineri, de la ora 16:00, și în cel mai nou parc al Sibiului. „Belvedere” își deschide porțile și îi așteaptă pe sibieni să ia parte la ateliere de pictat, turneu de minigolf, demonstrații cu biciclete, dar și la un spectaculos show cu drone. Programul complet, AICI.

Transylvania Classic are loc, în perioada 10-12 august, în Sibiu, și aduce în fața publicului vehicule istorice și mașini electrice. Timp de trei zile, concurenții se întrec pe cele mai spectaculoase drumuri din județ.

Filmele noi se văd la Cineplexx

Barbie și Oppenheimer sunt, fără îndoială, filmele momentului și sunt musai de văzut la Cineplexx în Sibiu. Dacă vreți să vă relaxați, savurând o porție de popcorn, le puteți vedea în această minivacanță la cinema. De asemenea, două animații senzaționale rulează acum: Puișorii – Aventură în Africa și Țestoasele Ninja – Haosul Mutanților.

Drumeție pe Vârful Dara

Sâmbătă, picioarele ne vor plimba până în Vârful Dara din munții Făgăraș. Alături de ghidul Radu Zaharie, echipați corespunzător, vă puteți aventura într-o drumeție dificilă, dar spectaculoasă. Traseul este: Drum Forestier Valea Sâmbetei – Cabana Valea Sâmbetei – La Cruce – Vârful Cheia Bandei – Vârful Iezerului – Vârful Dara – Vârful Hârtopul Darei – retur. Detalii, AICI.

Party la Cotton Pub

Sunteți pregătiți pentru o seară memorabilă? Sorin Deaconu vine vineri la platane, în Cotton, și promite să întrețină atmosfera până dimineață! Rezervările se fac la numărul de telefon 0752 268 866.

În perioada 11-13 august, în Piața Huet, are loc Creative Buzz – Mic târg creativ de vară – ediția cu numărul 33. De asemenea, sâmbătă și duminică sunt sărbătorite zilele comunei Păuca, acolo unde vor concerta artiști de muzică populară. În Tălmăcel are loc Festivalul Plăcintelor. Gospodinele sărbătoresc, în 13 august, și pregătesc plăcinte delicioase cu brânză de burduf de oaie și cartofi.

Ai aflat că