Seara de sâmbăta, se anunță spectaculoasă începând cu ora 19:30. Aleea Celebrităților din Parcul Cetății devine catwalk pentru celebri designeri -ambasadori ai României in lume, dar și pentru 50 de manechine, venite din toate colțurile țării, special pentru evenimentul de la Sibiu.

Cătălin Botezatu, HARDOT , Bianca Ripan, Școala de teatru și modă Inga Ojog din Chișinău, și renumitul pianist și compozitor clasic luxemburghez, Francesco Tristano, vor face spectacol în centrul istoric.

“ Există un motiv pentru care Sibiul, deși au trecut 16 ani de cand nu mai este capitală culturală europeană, rămâne un ecou puternic și este în centrul atenției , când vine vorba de evenimente culturale. Tocmai această abundență a evenimentelor, care se întrec pe sine de la an la an fac ca Sibiul să fie recunoscut in lume, si să devină o destinație ofertantă. Pentru aceasta ediție am ales nume sonore, ambasadori ai Romaniei in lume, dar mai cu seamă , ai Sibiului in lume. Fetele de la HARDOT , brandul care face furori la Hollywood, sunt sibience, si suntem mândri de ele. Ne bucurăm și suntem recunoscători autorităților locale care au sprijinit acest eveniment, si de asemenea, si partenerilor noștri pentru implicare. Vă așteptăm sâmbăta de la 19:30 la un spectacol de calitate.” Diana Calin- organizator Finest Fashion Fest.

Finest Fashion Fest este un eveniment cofinantat de Primaria Municipiului Sibiu prin Agenda Culturala 2023.

