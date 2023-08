CSC 1599 Șelimbăr joacă sâmbătă, de la ora 11.00, la Cisnădie, cu Unirea Dej, în meci contând pentru etapa a doua a Ligii 2.

Echipa lui Claudiu Niculescu a început cu dreptul campionatul și a câștigat săptămâna trecută, în deplasare, 1-0 cu Metaloglobus București. Adversara sibienilor de sâmbătă, Unirea Dej a câștigat în prelungiri acasă, cu Alexandria, scor 1-0. În vară, însă, Dejul l-a pierdut pe antrenorul D. Militaru și mulți dintre jucătorii care au impresionat sezonul trecut.

Căpitanul Șelimbărului, Ionuț Năstăsie a marcat singurul gol din deplasarea de la Metaloglobus și crede că echipa sa va face un sezon foarte bun. După succesul cu Metaloglobus, al doilea pas este sâmbătă, la Cisnădie, cu Dej. ”O să fie un meci greu cu siguranță, Dej a schimbat mulți jucători, are un antrenor nou, dar noi suntem pregătiți. Vrem să continuăm startul acesta bun și să câștigăm și cu Unirea, asta ne dorim. Suntem o echipă bună, avem un lot echilibrat valoric, jucăm un fotbal bun, suntem o echipă disciplinată. Am mare încredere că vom face o treabă bună. Ne dorim mult să începem sezonul bine, primul meci a fost ok și sâmbătă vom fi foarte montați să luăm trei puncte” a anunțat Ionuț Năstăsie.

Cisnădie și Sibiu, ca acasă

Mijlocașul ofensiv crede că venirea lângă casă a ”călăreților roșii”, la Cisnădie va conta mult. ”Contează mult că jucăm la Cisnădie, și la Vâlcea am fost bine primiți, dar aici suntem la 10 minute de Șelimbăr. Cred că o sa conteze acest aspect, sper să vină și lumea alături de noi, pentru noi este un lucru bun să avem suporterii aproape, ne-am dorit să jucăm la Cisnădie și pe Municipalul din Sibiu” a mai declarat Năstăsie. Echipa sibiană va disputa două jocuri de pe teren propriu și pe Stadionul Municipal din Sibiu.

Echipă probabilă: Roșca – Palmeș, R. Crișan, Natea, Mitrea – Panos, T. Călin – Monea (Schieb), I. Năstăsie, Rotund – Hernando.

