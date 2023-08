Invitat la Ora de Sport, un nou produs online lansat de Ora de Sibiu, președintele lui FC Hermannstadt, Dan Coman a vorbit despre campania de transferuri din această vară, una care nu este încă finalizată.

În studioul Ora de Sibiu, conducătorul clubului FC Hermannstadt, Dani Coman a anunțat că, după plecarea lui Opruț în Belgia, există posibilitatea să mai fie cedat minim un jucător.

”Există posibilitatea, sunt discuții, dar nu avem nicio ofertă concretă pentru niciun jucător. Discuții sunt pentru Paraschiv, pentru Mino Sota, pentru Baba, dar, repet, în momentul de față nu avem nicio ofertă concretă. Au fost discuții și pentru Letica” a spus Dani Coman.

”Vor mai veni oferte pentru Paraschiv”

Unul din pariurile lui Dani Coman în acest sezon este atacantul Daniel Paraschiv, care în iarna trecută avea oferte foarte tentante. Sibiul acceptase atunci oferta excelentă de la Dinam Kiev, dar jucătorul a refuzat să meargă în Ucraina, în zonă de război.

”Au fost oferte anul trecut, după cum știți, pe Paraschiv de peste un milion de euro, adică se putea ajunge cu bonusuri la un milion și cinci sute de mii de euro, ceea ce înseamnă foarte mult pentru un club ca Sibiu, nou promovat. Un jucător pe care nu s-a dat niciun ban, un jucător pe care l-am adus de la CFR Cluj împrumut prima dată, după care, după o discuție cu Neluțu Varga, am reușit să-l conving să ni-l lase definitiv, ceea ce însemna extraordinar de mult. Să câștigi un milion și cinci sute de mii de euro pe un jucător ca Paraschiv era un lucru extraordinar, dar am ținut cont de dorința lui, nu a vrut să meargă la Dinamo Kiev și atunci am mers în continuare. Sunt convins că vor mai veni oferte atât pentru Paraschiv, cât și pentru alți jucători” a punctat conducătorul clubului sibian.

Încă un fundaș stânga, sub lupă

Dani Coman nu știe dacă FC Hermannstadt va mai face transferuri, existând posibilitatea de a mai aduce un junior pe postul de fundaș stânga. ”În momentul de față nu suntem sută la sută convinși dacă vom mai aduce vreun jucător sau nu. Există posibilitatea să mai aducem un fundaș stânga, atât. Atât, dar o să fie under. Chiar stăteam de vorbă cu Măldărășanu înainte de începutul campionatului și ne gândeam care sunt posturile deficitare sau ce vrem trebui să îmbunătățim și eram mulțumiți. Dar, la momentul acesta, eu consider că suntem mai buni decât anul trecut, că am adus jucători de calitate, cu experiență, care aduc un plus echipei. Dar, ca orice jucător, are nevoie și de timp” a explicat fostul portar.

”Am reușit împreună cu Radu Neguț”

Dani Coman spune că a reușit să închege un lot competitiv la Liga 1, alături de finul său, Radu Neguț.

”Nu e ușor și totuși am reușit împreună cu Radu Neguț, sibian cu care am o relație de prietenie și rudenie, sunt nașul său și a fetiței, el pune Hermannstadt înainte de familie. E un băiat extraordinar, un băiat care a progresat extraordinar de mult, cunoaște fotbalul foarte bine, e foarte corect. E un băiat de care Sibiu și Hermannstadt trebuie să aibă grijă, pentru că și el va ajuta foarte mult această echipă” a menționat Coman.

În cea mai recentă emisiune, redactorul șef Dragoș Popescu l-a avut ca invitat pe Dani Coman, președintele echipei FC Hermannstadt. Emisiunea cu Dani Coman în postura de invitat va fi difuzată integral de Ora de Sibiu sâmbătă.

