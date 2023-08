Invitat la Ora de Sport, un produs online lansat recent de Ora de Sibiu, președintele echipei de Liga 1 FC Hermannstadt, Dani Coman a vorbit despre dificultățile financiare din trecut.

Invitat la emisiunea Ora de Sport moderată de redactorul șef Dragoș Popescu, conducătorul clubului FC Hermannstadt, Dani Coman a subliniat că Sibiul nu ar mai fi avut fotbal la Liga 1 fără cei doi finanțatori, Ștefan Băcilă și Claudiu Rotar. Un moment de cumpănă a fost retrogradarea în eșalonul secund, după care FC Hermannstadt a revenit în Liga 1 mult mai puternică.

”Sunt foarte multe echipe care au retrogradat și nu au putere financiară să revină, nici măcar să continue la același nivel. S-au desființat și atunci cel mai mare merit pentru continuitate îl au patronii acestei echipe, Ștefan Băcilă și Claudiu Rotar. Ei sunt oamenii cărora această echipă ar trebui să le datoreze totul. Dacă nu erau ei, vă spun sută la sută convins că nu mai vorbeam la momentul ăsta despre FC Hermannstadt, despre obiective, despre faptul că ar fi trebuit să jucăm cu FCSB. Trebuie să înțelegem că se fac eforturi atât din partea lor, cât și din partea oamenilor care au venit lângă echipă și aici mă refer la oameni de afaceri, la autoritățile locale, la suporteri. Avem nevoie de sprijinul tuturor pentru a face performanță. Fotbal fără bani se poate face, dar performanță fără bani sub nicio formă” a declarat Dani Coman la Ora de Sport.

”La Sibiu, o situație care ne bucură”

Fostul portar spune că a traversat momente extrem de delicate pe când era la Astra, însă situația actuală de la Sibiu este una stabilă, chiar dacă clubul este în insolvență. ”Sunt jucători care au venit din străinătate și vin și spun: presidente, păi am înțeles o lună, două, trei, nu este cazul aici. Am fost la Astra și știu ce însemna. Aveam trei, patru luni de întârziere și veneau și îmi spuneau: am plecat de lângă familie, am doi copii, am rate la bancă, ce fac? Și aveau dreptate. E greu și ca președinte de club, îți e foarte greu să te duci la antrenament, să te uiți la jucători, să îți dai seama că ei așteaptă ceva de la tine și să nu poți oferi. E extrem de de urât. Repet, în momentul de față, din punct de vedere financiar, la Sibiu chiar e o situație care ne bucură”.

Relație excelentă între patroni și conducere

Președintele clubului colaborează foarte bine cu Ștefan Băcilă și Claudiu Rotar, care nu se implică decât pentru a ajuta financiar. ”Relația cu patronatul e foarte, foarte ok, discutăm, sunt păreri pe care le au, dar niciodată nu au venit să spună: Dani, spune-i lui Măldărășanu să-l bage pe Coman sau pe Vasile, nu. Dar e normal ca ei să aibă o părere, atât în momentele bune, cât și în momentele mai puțin bune. Este normal, ei plătesc și e normal să spună punctul de vedere” a subliniat Coman.

”Cu toții trebuie să facem sacrificii”

Obiectivul din acest sezon este o clasare mai bună decât cea de anul trecut, când echipa a terminat pe 11. Șeful clubului sibian spune că, pentru a fi realizat obiectivul, toată lumea trebuie să facă sacrificii. ”Este o dorință să facem performanță. Adică și ei fac sacrificii și noi facem sacrificii, atât la nivel administrativ, cât și la nivelul tehnic. Cu toții trebuie să facem sacrificii și să ne depășim performanța de anul trecut. Nu va fi ușor, repet, nu mai suntem echipa nou-promovată, suntem echipa care a adus în această vară jucători de calitate, jucători cu experiență, iar alte echipe cu siguranță ne vor lua în seamă mult mai mult decât au făcut-o în sezonul trecut” a mai spus Dani Coman.

