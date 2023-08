Adrian Corlaciu, unul dintre cei mai apreciaţi artişti locali, fost concurent la emisiunea “Vocea României”, cântă la Restaurantul Lyra din Piaţa Mare, iar vocea sa este printre cele mai apreciate, mai ales de turiştii veniţi la Sibiu, îndeosebi cei străini.

Muzica live – reţetă de succes pentru atragerea clienţilor de calitate la restaurant

Restaurantul Lyra din Piaţa Mare oferă clienţilor muzică live din dorinţa de a atrage “oameni de calitate”, a declarat pentru Ora de Sibiu, reprezentantul localului, Laurenţiu Haşegan, cel care s-a ocupat ani de zile, de Butoiul de Aur. Pentru că nu are voie să cânte pe terasă, Adi Corlaciu oferă muzică de calitate, chiar la intrarea în local, însă vocea sa se aude pe terasă.

“Ideea a plecat de la fostul Butoiul de Aur, unde noi organizam în fiecare seară muzică live, pentru a atrage oameni de calitate. Am început în aprilie, prima dată am cântat în interior. Vrem să continuăm şi în sezonul rece în interior. Pentru că nu avem voie pe terasă, am găsit modul acesta de a cânta, jumătate înăuntru, jumătate afară. Din toamnă vrem să facem şi seri de jazz, de pian. Noi am avut la pian, pe Claudiu Lungu. Feedbackuk este foarte fain, chiar bun de tot. Adi Corlaciu lucrează cu noi de anul trecut, din aprilie”, a explicat Laurenţiu Haşegan.

Piaţa Mare – punctul zero pentru turiştii din oraş

Întrebat unde este afacerea mai profitabilă, la Butoiul de Aur sau în Piaţa Mare, Laurenţiu Haşegan ne-a mărturisit: “Dacă vrei ca mişcare cultural artistică, incomparabil la Butoiul de Aur, financiar, normal, aici (în Piaţa Mare n.r.). Este punctul zero. Din păcate zona aceea (Butoiul de Aur n.r.) este atât de frumoasă, dar nu este promovată. Nu este lobby făcut, iluminatul este prost.”

Turiştii, mai ales cei străini sunt cei mai mulţi clienţi ai restaurantelor din Piaţa Mare. Sibienii se pare că preferă covrigăriile, potrivit estimării realizate de Laurenţiu Haşegan.

“Turiştii străini predomină şi apoi vin sibienii. Covrigăriile ne omoară. Sibianul mănâncă covrigul până aici, aici mai bea o bere, dar cine vrea să urmărească o seară bună de muzică, vine. Noi facem seri de muzică live, când nu sunt evenimente în Piaţa Mare. Eu vreau şi în fiecare weekend să fac seri de muzică live. Ar trebui să ne lase până mai târziu, mai ales vara. Oamenii vin la un festival, pe urmă vin la terasă.La ora 22.00 oprim muzica live, la ora 24.00 oprim terasa. Să ne lase măcar până la 23.30 să cânte muzica live, pentru că facem un bine, noi investim în artişti, în mişcarea culturală, în oraş. La ora 10 seara, ne întreabă lumea, mai ales turiştii străini, dacă aici e cumva un oraş de pensionari”, spune Laurenţiu Haşegan, de la Restaurantul Lyra.

Potrivit acestuia, un alt avantaj al restaurantului din Piaţa Mare este că aici se serveşte prăjitura Profiterol, care aminteşte de vremurile când aici era celebra cofetărie Perla.

