Se spune că, dacă ești tânăr și talentat, este ca și cum ai avea aripi. De Ziua Internațioală a Tineretului, ISU Sibiu ne-a făcut cunoștință cu soldat Raul Nistor, cel mai tânăr pompier sibian.

“Am ales să fac parte din familia pompierilor pentru că, de mic copil am crezut în puterea lor de a ajuta oamenii. De foarte multe ori sunt singurii care sunt acolo când un om este în necaz. Asta m-a motivat să fac pasul spre o carieră militară de la cel mai jos nivel și să îmi doresc să cresc, să mă perfecționez ca om și profesionist alături de niște oameni care fac mult bine în societate. Sunt foarte bucuros că am găsit aici mai mult decât niște colegi. Am găsit aici o familie unită, care se ajută reciproc în orice moment al vieții. Este onorant pentru mine și totodată motivant să dau tot ce am mai bun!” mărturisește Raul.

”Face parte din echipa ISU Sibiu din aprilie 2022, iar în mai puțin de un an a făcut primele performanțe alături de pompieri. Din toamna anului 2022 face parte din lotul sportiv al pompierilor sibieni, iar anul acesta a obținut și primele distincții sportive în cadrul Concursurilor Profesioniste de Pompieri: locul 1 la proba Scara de Ferestră, locul 2 la o diferență de mai puțin de o secundă de primul loc, la proba duel.

Raul, ne mândrim cu un camarad precum ești tu: tânăr, plin de entuziasm, muncitor și motivat să devină pe zi ce trece tot mai bun. Îți dorim mult succes în fiecare misiune și în tot ce îți propui să faci” au declarat reprezentanții ISU.

