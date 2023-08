Invitat special la Ora de Sport, Dani Coman, președintele lui FC Hermannstadt a vorbit despre obiectivele echipei de Liga 1 în actualul sezon, atât în campionat, cât și în cupă.

Conducătorul lui FC Hermannstadt a anunțat că țintește obiective ambițioase în Cupa României, unde vizează finala, iar câștigarea trofeului ar însemna enorm pentru Sibiu. ”Eu știu ce înseamnă să câștigi Cupa României, am câștigat-o și din postura de jucător, și din postura de conducător. E un lucru extraordinar să poți să ridici un trofeu deasupra capului, înseamnă mult pentru orice jucător, pentru club și pentru întreg orașul. Anul ăsta ne propunem să ajungem în finală, iar după cum spun oamenii din fotbal, dacă ajungi în finală, trebuie să o și câștigi. Da, e un obiectiv, un obiectiv la care mă gândesc și îmi doresc să jucăm finala.”

”Să îndeplinim ambele obiective”

Dani Coman spune că Sibiul poate câștiga contra oricărui adversar din țară, dacă echipa prinde o zi bună. ”Eu vă spun că la momentul actual putem câștiga cu orice echipă din campionat și am demonstrat-o. Am câștigat sezonul trecut cu Farul Constanța, anul trecut ne-a egalat FCSB în ultimul minut. Am avut meciuri foarte bune, dar și meciuri în care am jucat mai slab, dar eu spun că putem câștiga cu orice echipă. Îmi doresc tare mult să ne îndeplinim ambele obiective, atât în campionat, cât și în Cupa României. În Cupa României, să jucăm finala, iar în campionat să adunăm mai multe puncte decât anul trecut, inclusiv cele nouă puncte”

”Mai multe puncte decât sezonul trecut”

FC Hermannstadt este pe locul 7, cu 6 puncte din patru meciuri și Dani Coman spune că este nevoie de timp pentru acomodarea jucătorilor noi. ”Va fi un sezon mult mai greu, anul trecut, din punctul meu de vedere, a fost un sezon foarte bun. Jucătorii s-au autodepășit în multe momente ale campionatului. Dar, avem un sezon în care ne dorim mai mult decât anul trecut. Chiar am avut o discuție cu jucătorii și le-am zis că nu suntem la concurență cu nimeni, ne dorim doar să avem un sezon mai bun decât anul trecut și să adunăm mai multe puncte decât anul trecut. În momentul de față avem două victorii și două înfrângeri. Se putea și mai bine, dar se putea și mai rău. Trebuie să înțelegem că este un început de campionat, că sunt jucători noi, care au nevoie de timp pentru acomodare. Este foarte greu pentru un jucător român să schimbe cartierul în care stă, dar pentru un jucător străin să vină să schimbe țară, prieteni, oraș și modul de lucru. Până la urmă sunt convins că sunt alte antrenamente, alt ritm de joc, alte condiții. Dar eu sunt încrezător că anul ăsta vom avea un sezon mai bun decât anul trecut”.

