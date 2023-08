Cel mai cunoscut designer român în străinătate şi unul dintre cei mai apreciaţi de la noi, Cătălin Botezatu, a ales Sibiul pentru a-şi lansa ultima colecţie, Epoch, fiind un îndrăgostit de locurile din judeţ.

Cătălin Botezatu o consideră “a doua mamă” pe Maria Silvia Lupu, care are pensiunea MAI din Răşinari

“Îmi place foarte mult Sibiul. E a doua casă pentru mine, Pensiunea Mai şi Mary e ca o mamă pentru mine şi o ador. Aici vin să mă relaxez, aici a fost primul loc după operaţia de cancer, am venit să mă recuperez. Sunt oameni foarte faini, oraşul e foarte fain. Sibiul şi Oradea sunt oraşe care mă inspiră. Fiind în artă, am făcut şi design interior şi puţină arhitectură, nu pot să nu observ arhitectura acestui oraş, muzeele, lucrurile frumoase pe care Sibiul şi judeţul le are. Lăsând la o parte istoria, sunt foarte multe locuri de vizitat în Sibiu. Eu cred că este o destinaţie numărul unu. Mai sunt şi alte destinaţii pe care le-aş recomanda, dar care nu sunt promovate, dar asta ţine de politică şi de propagandă. Dar da, Sibiul şi Oradea sunt pentru mine, oraşele de suflet”, a declarat Cătălin Botezatu, pentru Ora de Sibiu.

Peste o mie de oameni au participat la lansarea în premieră în România a colecţiei Epoch, semnată Cătălin Botezatu, care a ales curtea Fostului palat de vară al baronului Samuel von Brukenthal, de la Avrig, unde manechinele au fost îmbrăcate asemenea unor contese, însă au fost nevoite să parcurgă unul dintre cele mai lungi şi grele podiumuri din carieră, a precizat designerul, într-un interviu acordat AGERPRES.

O parte din creaţiile semnate de Cătălin Botezatu, admirate la Avrig, vor putea fi revăzute la finalul lunii august în deschiderea Festivalului de Film de la Veneţia, la balul Prinţului Albert de Monaco.

Colecţia Epoch a fost lansată vineri seara, la Avrig, în prima zi a Finest Fashion Fest, după care, sâmbătă seara, pe Aleea Celebrităţilor din centrul istoric al Sibiului, Cătălin Botezatu a prezentat o altă colecţie.

“A fost o colecţie special creată pentru locul respectiv, pentru palat, cu rochii de seară, imense, cu nişte trene de 3-4 metri. Acolo a fost pe fast, pe lux, cu multe trepte. De fapt am creat de la treapta întâi până la treapta o sută şi ceva, poate a fost cel mai lung podium, în care fetele au avut un travaliu extraordinar. E foarte greu să cobori cu astfel de rochii, pe tocuri şi nu în ultimul rând apoi să intri într-o stare, pentru că la Avrig, în faţa fântânii, am creat o masă tip conul abundenţei, peste tot erau numai sfeşnice, aranjamente cu lumânări. Existau două jilţuri, pe care atât fetele, cât şi băieţii interacţionau, ciocneau tot felul de pocale, deci efectiv acolo a fost un show pe care l-am pus în scenă, adaptat locului, te uitai ca la un spectacol în care manechinele şi manechinii deveniseră nişte actriţe şi nişte actori, de ce nu, nişte conţi, contese sau prinţese de pe vremea aceea”, a declarat Cătălin Botezatu, în interviul acordat AGERPRES.

După lansarea colecţiei Epoch, tot la Palatul de vară al baronului Brukenthal de la Avrig a avut loc o altă premieră naţională, prima cină olfactivă de la o prezentare de modă.

“Acolo m-am bucurat de un public extraordinar, cred că aproape o mie de persoane au fost la eveniment şi încă 400 de persoane la cina olfactivă, altă găselniţă care nu s-a mai făcut în România, a fost în Grădina Franceză. Toată lumea a întrebat de ce olfactivă? Olfactivă pentru că bucătarul a pornit de la un parfum şi de la acel parfum efectiv s-au creat mâncărurile. Fiecare produs, de la aperitiv până la desert, avea tenta aceea a parfumului, de la care cheful pornise. A fost un alt eveniment, de o altă anvergură, extrem de mare”, a explicat Cătălin Botezatu.

Lansarea noii colecţii l-a adus la Avrig şi pe renumitul Laurent Tourette, care deţine un salon în Bucureşti, fiind considerat unul dintre primii zece coafori din lume, potrivit lui Cătălin Botezatu.

“Am venit cu un staff extraordinar. Au fost zeci de oameni la machiaj, oameni la coafură extraordinari. L-am adus pe celebrul Laurent Tourette, care este în top ten coafori ai lumii. El împreună cu alţi nouă coafori lansează de două ori pe an, la Carrousel du Louvre (Paris n.r.) tendinţele. De aceea doamnele şi domnii, mai ales doamnele se tund într-un fel, se coafează într-un fel, se vopsesc într-un fel, nu întâmplător, ca şi modă, cineva lansează tendinţele. Ei bine ei fac asta la Paris şi dau tendinţele în faţa a 4.000 de oameni. Face parte din echipa mea de ani de zile, e prietenul meu şi fără el nu plec nicăieri. Acelaşi lucru s-a întâmplat (la Avrig n.r.), unde s-au făcut nişte coafuri în stil baroc, unde au predominat coroane, aranjamente din păr şi adaus din păr, spectaculoase”, a precizat Cătălin Botezatu.

Rochiile prezentate la Avrig au făcut senzaţie, fiind spectaculoase, motiv pentru care o parte dintre ele vor putea fi văzute la finalul lunii, la balul Prinţului Albert de Monaco din deschiderea Festivalului de Film de la Veneţia, unde Cătălin Botezatu a fost invitat.

“Aceste rochii sunt rochii pe care de obicei le creez pentru balul Prinţului Albert. În fiecare an particip de două ori pe an, la Monaco. Pe 29-30 august la Veneţia, ediţia balului Prinţului Albert, unde deschidem Festivalul de Film de la Veneţia, o parte din rochiile pe care le-am prezentat în premieră aici, vor merge şi acolo. Deci, în 29-30 sunt la Veneţia, la acest festival de film, la Balul Prinţului Albert”, a anunţat Cătălin Botezatu.

Prezentările de modă marca Botezatu au avut loc în judeţul Sibiu, în cadrul Finest Fashion Fest.

