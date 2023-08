Vicepreşedintele USR şi al Camerei Deputaţilor, deputatul Dan Barna, a concurat pentru a doua oară, la Raliul Transylvania Classic, unde s-a clasat printre ultimii din concurs, având-o pe soţia sa, copilot. Politicianul sibian a declarat într-un interviu acordat pentru Ora de Sibiu, că încă nu are experienţa necesară ca să se urce pe podium la un raliu, însă se bucură că a “alergat” pe Transfăgărăşan şi Transalpina, cu o Tesla 3, o maşină în valoare de 32 de mii de euro, împrumutată de la un prieten. Dan Barna conduce o maşină mult mai ieftină decât cea de la raliu, o Skoda Octavia. Barna este după Victor Ponta, al doilea politician care a încercat fără succes să ajungă preşedinte al României, care concurează într-un raliu, la Sibiu.

Dan Barna, pilot într-un raliu în care trebuie să conduci regulamentar, susţine că este un şofer disciplinat, fără amenzi

“Este a doua oară când vin. Anul trecut întâmplător am participat la acest raliu Trasylvania Classic şi eram împreună cu soţia şi copilul, care la momentul acela avea un an, a împlinit doi ani acu câteva zile. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera, relaxarea. E un raliu de regularitate, adică trebuie să te încadrezi în limitele de viteză de pe traseu, 15, 10, 30, 45 km la oră şi trebuie să fi la fracţiune de secundă de limitele acestea. Deci nu e un raliu de viteză, de dat cu maşina de pereţi şi de tamponat maşini, ci este un raliu de mers cât mai legal şi regulamentar posibil”, a declarat Dan Barna.

Întrebat dacă este un şofer disciplinat, Barna susţine că “încearcă” să nu depăşească viteza legală şi “în ultimii ani nu crede că a mai luat vreo amendă, poate a fost vreo parcare.”

Proprietarul unei maşini de câteva mii de euro, a pilotat o Tesla 3, a unui prieten, care valorează 32 de mii de euro

Dan Barna a concurat la Sibiu, cu o maşină electrică, împrumutată de la un prieten, el fiind posesorul unui autoturism marca Skoda.

“Maşina aceasta este împrumutată, este un model Tesla 3, e împrumutată de la un prieten din Bucureşti, care promovează automobilele electrice şi mi-a dat-o ca să particip cu ea la această competiţie care promovează mişcarea verde. Mă atrage competiţia aceasta de alternative. Este o combinare interesantă de maşini de epocă, adevărate bijuterii şi maşinile viitorului, maşini electrice, maşinile moderne. Este o îmbinare interesantă la Transylvania Classic şi din motivul acesta am participat şi vreau să particip şi la anul. O să văd dacă o să achiziţionăm o maşină electrică sau o să împrumut”, a spus Dan Barna.

“Nu pot să mă laud cu un rezultat foarte bun la raliu”

“Eu am o Skoda de care sunt foarte mulţumit, o Skoda Octavia, o maşină robustă, fiabilă. Cred că are vreo patru sau cinci ani. Dar a fost o competiţie foarte interesantă. Nu pot să mă laud cu un rezultat foarte bun, tocmai din faptul că participă oameni care au o experienţă semnificativă. Au fost câteva runde unde am avut întârzieri de 0,7 secunde, am avut şi câteva runde unde am avut rezultate foarte bune şi sunt foarte încântat. Am avut şi runde unde am ratat complet şi am avut întârzieri de 2-3 minute”, a mărturisit Dan Barna, care s-a clasat printre ultimii din competiţie.

Barna spune că rezultatul lui de la raliu este din cauză că a ratat câteva indicatoare şi spune că a avut un copilot foarte bun, pe soţia sa.

“Soţia mea este un copilot excelent. Nu am ratat traseul deloc”, a concluzionat Dan Barna.

Acasă, Dan spune că face echipă foarte bună şi acasă, cu soţia sa, Olguţa.

“Suntem o echipă funcţională, foarte bună, nu e niciunul şeful celuilalt”, spune Dan Barna, despre soţia sa.

Deşi este din Poiana Sibiului, preferă Transfăgărăşanul, nu Transalpina

Întrebat ce preferă, Transfăgărăşanul sau Transalpina, Dan Barna a ales cel mai spectaculos drum din Europa, caracterizat astfel de profesioniştii din domeniul auto.

“Cred că Transfăgărăşanul este mai spectaculos şi sunt şi mai familiarizat cu el. Şi Transalpina are farmecul ei. Eu sunt din Poiana Sibiului şi am copilărit acolo şi zona aceea îmi e cunoscută”, afirmă Dan Barna.

Nu a decis dacă mai candidează şi a doua oară pentru Palatul Cotroceni

Învins de Klaus Iohannis în cursa prezidenţială, Dan Barna nu a decis dacă va mai candida şi a doua oară pentru Preşedinţia României.

“Vom vedea. Este o decizie pe care o să o iau împreună cu colegii mei. Îl susţin pe preşedintele Cătălin Drulă, care duce mai departe partidul şi cred în el. Este o decizie pe care o vom lua împreună (candidatura pentru postul de preşedinte al României n.r.). Eu cred foarte mult că USR e o alternativă pentru România şi vom avea cu siguranţă candidaţi. Cine vor fi aceia, va fi o decizie ulterioară. Nu am decis încă şi nu o să dau ştiri inventate”, a anunţat Dan Barna.

Barna le cere sibienilor să aleagă anul viitor, candidaţii USR

“USR este o soluţie la care trebuie să se gândească sibienii, pentru că au experimentat cealaltă variantă aici, la Sibiu”, este mesajul lui Dan Barna, către sibieni.

Transylvania Classic – un raliu ca o vacanţă

Cele 77 de echipaje înscrise la Transylvania Classic, un raliu de regularitate dedicat maşinilor clasice şi electrice, s-au întrecut timp de 3 zile un traseu spectaculos şi plin de provocări. După 411 kilometri, echipajul Mircea Meşter / Cornel Şocariciu a reuşit să câştige în premieră competiţia de la Sibiu, potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor. 77 de echipaje din Bulgaria, Germania, Grecia, Statele Unite, Ţările de Jos şi România au avut un raliu ca o vacanţă pe cele mai frumoase drumuri din judeţul Sibiu la ediţia a noua a competiţiei de regularitate dedicată maşinilor clasice, young-timer şi electrice.

