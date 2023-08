Muzeul Astra este în pericol să rămână fără jumătate dintre angajați, în cazul în care ordonanța Guvernului privind reducerea cheltuielilor în domeniul culturii va fi adoptată. Cele patruzeci de posturi vacante ar dispărea, asta în condițiile în care conducerea instituției spera să angajeze personal. Directorul Complexului Național Muzeal (CNM) Astra susține că ordonanța îi va afecta crunt.

Ordonanța Guvernului privind reducerea cheltuielilor bugetare ar fi „o rețetă falimentară” pentru instituțiile culturale din România, consideră directorul CNM Astra. Potrivit acestuia, muzeul ar fi afectat crunt, fiindcă jumătate dintre angajați ar rămâne fără loc de muncă.

Zeci de muzee vor dispărea

Această ordonanță ar fi „o rețetă falimentară” pentru instituțiile de cultură din România, consideră Ciprian Ștefan, care spune că a avut inclusiv discuții cu ministrul Culturii, Raluca Turcan. În cazul în care ordonanța va fi pusă în aplicare, zeci de muzee ar dispărea.

„Dacă această ordonanță va intra în aplicare așa cum a apărut ea, prima variantă în spațiul public, asta va însemna că vor dispărea în jur de 50 la sută din instituțiile de cultură din România. Deci vor dispărea efectiv pentru că nu au sub 50 cincizeci de angajați. (…) Pe lângă asta, în cultură vorbim de posturi unice. Într-o instituție de cultură tu vorbește post unic. Chiar și referentul, care probabil este un post atât de general. Un referent într o instituție de cultură are atribuții aparte. La noi la muzeu lucrează fie pe proiecte cu finanțare nerambursabilă, fie lucrează în zona de educație, deci are o fișă de post specifică și nu altfel”, a adăugat Ciprian Ștefan.

Posturi vacante la Muzeul Astra

În prezent, Muzeul Astra se confruntă cu un deficit de personal. Aproximativ 40 de posturi nu sunt ocupate, fiindcă nu există fonduri pentru salarii.

„În momentul de față avem în jur de 40 de posturi vacante, posturi care nu sunt ocupate prin concurs din lipsa fondurilor necesare pentru salarii. Eu, ca manager, fiind ordonator terțiar de credite, eu pot să scot la concurs orice post pe care-l am liber în instituție, în condițiile în care am bugetul alocat. Am avut o parte din buget alocat, dar o parte a trebuit să-l mut înspre bunuri și servicii ca să pot funcționa. Consiliul Județean Sibiu ne sprijină nu mult, foarte mult, dar atâta se poate în momentul de față, că există și alte priorități. Noi am pierdut, din păcate, ca instituție de importanță națională, am pierdut în jur de 5 milioane de lei de la Guvernul României, bani care nu au mai intrat în contul Consiliul Județean pentru Muzeul ASTRA din varii motive. S-a schimbat legea bugetului de stat și nu mai apare cultură, religie în alocările bugetare, ci apare doar religie și culte. Cultura nu mai apare. Și atunci noi am pierdut acea sumă de 5 milioane. Trecând în 2003-2004 de la Ministerul Culturii la județ, era o regulă, să primim și banii respectivi pentru funcționare. Un muzeu este foarte mare. Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului este cel mai mare muzeu în aer liber din Europa ca profil etnografic. Asta nu ne ajută tot timpul, pentru că toate cheltuielile care presupun funcționarea lui sunt imense. Vorbim de partea de conservare, restaurare și așa mai departe. Și atunci, clar, noi trebuie să facem eforturi suplimentare în fiecare weekend. Vă dau exemplul meu, de opt săptămâni nu am mai avut liber, în fiecare weekend am fost la serviciu, iar colegii mei, directorii de execuție și șefii și personalul de execuție efectiv, prin rotație, a fost prezent în weekenduri la serviciu, ca să putem oferi program de calitate către public, să avem public, să avem venituri, să avem o comunicare foarte bună pe zona de social media și mass media, în așa fel încât să atragem public în Sibiu”, spune Ciprian Ștefan, directorul CNM Astra.

Muzeul Astra ar pierde jumătate din angajați

Muzeul Astra ar rămâne fără cele 40 de posturi neocupate, dar și fără jumătate din actualii angajați, în cazul în care ordonanța în cauză ar fi adoptată. „Noi o să pierdem 40 de posturi vacante, ceea ce înseamnă o reconfigurare a instituției. Noi speram să mai angajăm 10, 20 de oameni. Noi cu organigrama pe care o avem funcționăm din 2007. Deci sunt 15 ani. Noi nu am cerut niciodată prin memorandum, eu nu am cerut de când sunt director, posturi suplimentare, pentru că nu sunt de acord să mai angajăm mai mulți oameni decât avem, dar în schimb putem să eficientizăm activitatea pe multe paliere. Deci ne va afecta crunt, dar nu neaparat asta e ea mai mare problemă. Este una dintre marile probleme. Marea problemă este că în ordonanță scrie că la nivel de cultură, recreație și religie, autoritatea locală județeană va putea acorda finanțare de 7,5%, atenție din veniturile încasate de autoritate, din taxe, impozite. Și, mă rog, ce înseamnă asta? Cincizeci la sută dintre instituțiile de cultură din Sibiu vor dispărea. Inclusiv Muzeul ASTRA este într un real pericol. Deci asta înseamnă diminuarea bugetului total al Muzeului Astra, salarizare, funcționare cu 50%. Deci trebuie să dau afară cumva 50% din personal. În momentul de față sunt în jur de 180 de oameni angajați în muzeu. Deci ar fi o disponibilizare de aproape 100 de oameni”, susține Ciprian Ștefan, directorul CNM Astra.

