Președintele lui FC Hermannstadt, Dani Coman a anunțat la Ora de Sport că are o relație foarte bună cu autoritățile locale din Sibiu.

După momentele mai tensionate de anul trecut, când a solicitat public sprijinul autorităților locale, Dani Coman este mulțumit de relația actuală cu factorii de decizie din Sibiu. Conducătorul clubului sibian a ținut să sublinieze că a venit să facă performanță, nu pentru bani.

”Am o relație foarte bună atât cu doamna primar, cât și cu Consiliul Județean, doamna Daniela. Trebuie să înțeleagă că presiunea pe care am pus-o la momentul respectiv, nu am pus-o pentru mine. Dani Coman nu a venit la Sibiu pentru bani. Dani Coman a venit să facă performanță și era frustrant să mă duc în vestiar și să le spun jucătorilor, ce? Din acest motiv am făcut și acel apel la autorități, la oameni de afaceri, la întreg orașul, să fie alături de această echipă, pentru că această echipă merita și în momentul de față chiar sunt mulțumit de relația pe care o avem cu autoritățile locale, cu oamenii de afaceri din Sibiu, cu suporterii și cu cu tot ceea ce înseamnă Sibiu la momentul de față” a declarat Dani Coman la Ora de Sport, emisiune moderată de redactorul șef Dragoș Popescu.

”Suporterii sibieni au suflet”

Conducătorul clubului de pe malul Cibinului se simte foarte bine la Sibiu, acolo unde oamenii sunt empatici. ”Este superb! Nu mi-a fost ușor la început, venind din București, dar ușor, ușor m-am adaptat și mă simt extraordinar de bine. Ies cu plăcere la un restaurant. Vin cu plăcere la antrenament, merg prin oraș cu plăcere. Sunt oameni simpli, care te-ar ajuta dacă ai avea nevoie, te-ar ajuta cu orice. Iar faptul că vin la stadion, că sunt alături de echipă chiar și în momentele când pierzi un meci, înseamnă că au suflet. Pe mine mă bucură, dar în același timp mă face să înțeleg că oamenii au așteptări mai mari de la mine. Și atât pe mine, cât și pe jucători, lucrul ăsta te bucură, dar și creează o presiune să te autodepășești de fiecare dată” a explicat Dani Coman.

