Președintele executiv de la ACS Mediaș, fostul arbitru FIFA Iosif Biro spune că nu este alarmat de rezultatele din amicale, dar speră ca lotul să fie întărit până la startul Ligii 3.

Nou-promovată în Liga 3, ACS Mediaș este în plin proces de reconstrucție a lotului, astfel că a suferit în jocurile amicale, acolo unde a pierdut cu 1-5 disputele cu Corvinul și Bistrița și cu 2-5 cu Ungheni. Echipa lui Dumitru Solomon a obținut și un succes, 2-0 cu Reghin.

Membru fondator al clubului ACS Mediaș 2022, fostul arbitru FIFA Iosif Biro a fost în ultimele luni lângă echipă și odată cu promovarea în Liga 3 a preluat funcția de președinte executiv.

”Au fost doar amicale, în campionat va fi altceva. Am și jucat contra unor echipe foarte bune, Corvinul din Liga 2, Ungheni și Bistrița, care sezonul trecut au jucat barajele de promovare și am pierdut contra lor, în acest moment aceste formații sunt echipe peste noi. Am învins pe Reghin, care este undeva de valoarea noastră. Liga 3 nu este Liga 4, este cu totul altceva” a subliniat Biro.

Mediaș face parte din Seria 9, alături de CS Gloria Bistrița Năsăud, ACS Târgu Mureș, CSM Avântul Reghin, CS Unirea Ungheni, CS Metalurgistul Cugir, CSM Unirea Alba Iulia, CS Universitar Alba Iulia, ACS Industria Galda și ACS Viitorul Cluj.

Transferurile depind de completarea bugetului

Oficialul clubului medieșean speră ca echipa să fie întărită cu 2-3 jucători cu experiență, care să facă diferența la acest nivel. ”Ne dorim să mai aducem jucători, dar asta depinde și de buget. Să vedem dacă putem face bugetul pe care l-am preconizat, atunci mai aducem. Mai sunt trei săptămâni până se încheie perioada de transferuri, dacă mai reușim să aducem un sponsor, încercăm să ridicăm standardul cu 2-3 jucători cu experiență” a declarat Biro. Una din soluțiile de întărire a lotului ar fi ca Alex Curtean să continue cariera de jucător, însă mijlocașul își păstrează decizia de a agăța ghetele în cui

Fost conducător la Gaz Metan Mediaș până în 2018, Biro a mai activat în conducerile cluburilor Tg. Mureș, Foresta Suceava și Pandurii Tg. Jiu. În plus, a fost și analist sportiv la Look TV.

Stadionul 8 Mai, în curs de omologare

ACS Mediaș speră să omologheze Stadionul 8 Mai, acolo unde echipa lui Dumitru Solomon să joace jocurile de la Liga 3. Dacă Federația nu va omologa Stadionul 8 Mai, echipa sibiană va fi nevoită să joace în alt oraș, pentru că nu s-a ajuns la un acord de închiriere cu Transgaz pentru Stadionul Gaz Metan. ”Am trasat terenul, am schimbat o poartă, sper să reușim să omologăm Stadionul 8 Mai, pentru că am văzut terenuri și mai rele la Liga 3. În caz contrar, bănuiesc că trebuie să jucăm în alt oraș” a mai spus Iosif Biro.

