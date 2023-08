Tarifele percepute de Muzeul Astra au rămas neschimbate din ianuarie 2022. Singurele modificări au apărut în luna iulie a acestui an, atunci când au fost introduse taxe pentru evenimentele speciale ce au loc în muzeul din Dumbrava Sibiului. În rest, aici sunt în continuare unele dintre cele mai mici tarife din țară. Directorul Complexului Național Muzeal (CNM) Astra spune că se încearcă o eficientizare a cheltuielilor, astfel încât să nu fie majorate tarifele în următorii doi ani.

Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului are printre cele mai mici prețuri de acces din România. Un adult plătește 35 de lei să viziteze cel mai bogat, ca patrimoniu, muzeu din țară, ce se întinde pe 90 de hectare. Există, totodată, posibilitatea achiziționării unui abonament de familie, ce costă 300 de lei pe an. Directorul CNM Astra afirmă că există în continuare voci care spun că prețurile sunt mari, asta deși pentru alte obiective turistice din țară, mai mici ca și suprafață, sunt percepute prețuri mult mai mari.

„Deocamdată vom menține prețurile la același nivel. Doar pentru evenimentele punctuale, cum sunt cele din artele spectacolului, unde am creat un bilet abonament pentru ce înseamnă VinFest, Guitar Meeting cu un alt tarif, pentru ce înseamnă Astra Rock, că vii cu niște costuri, cu un alt program și cu o altă ofertă, cu un alt produs cultural în fiecare zi. În schimb, ce facem noi ca să înțeleagă toată lumea, încercăm să eficientizăm cheltuielile. Sperăm, împreună cu Consiliul Județean, să câștigăm un proiect pe POIM prin care să punem panouri solare în muzeul din Dumbrava Sibiului, în așa fel încât să ne asigure tot consumul electric, viitoarele investiții să fie green, adică să fie prietenoase cu mediul, să avem instalații care consumă energie regenerabilă și atuncea scad costurile de funcționare. Cu cât scădem mai mult costurile de funcționare, cu atât noi ne putem permite să păstrăm nivelul acesta de tarif deocamdată. Cel puțin pentru un an, poate chiar doi, trebuie să păstrăm nivelul acesta de tarif ca intrare în muzeu și abonamente, deși încă sunt voci că e scump biletul. Ok, dacă 35 de lei de persoană la Muzeul Astra pentru un adult este scump biletul, atunci nu știu de ce e atâta vânzare la Castelul de Lut sau la Povestea Calendarului sau la castele și cetăți din România care îți oferă în momentul de față o treime din spațiu. (…) Abonamentul este 300 lei pe an de familie”, spune Ciprian Ștefan, directorul CNM Astra.

