Jucătorul echipei CSC 1599 Șelimbăr, Raul 𝐑𝐚𝐮𝐥 𝐑𝐨𝐭𝐮𝐧𝐝 a fost convocat în premieră la naționala Under 19 a României!

Titularizat sâmbătă în echipa lui Claudiu Niculescu, Raul Rotund (18 ani) a deschis scorul pentru Șelimbăr, la Cisnădie, în meciul cu Unirea Dej, scor 2-0. A fost primul gol al juniorului pentru Șelimbăr.

”Felicit echipa pentru jocul foarte bun pe care l-a făcut și sunt foarte mândru că am înscris. Puteam să mai înscriu un gol, dar a venit mingea sărită, am zis că dau din prima, dar am vrut să fac preluare și m-am blocat. M-am acomodat rapid la Șelimbăr, unde sunt băieți de treabă. Îmi doresc să înscriu cât mai multe goluri” a declarat Raul Rotund după succesul de la Cisnădie, 2-0 cu Unirea Dej. Mijlocașul de bandă a venit la Șelimbăr împrumut pentru un an de la U Cluj.

Raul va merge duminică, 20 August, în Telki (Ungaria), acolo unde echipa națională U 19 a României va efectua un stagiu de pregătire. Cantonamentul naționalei U 19 se va termina cu un meci amical împotriva Ungariei U19, programat pe data de 23 august.

Ai aflat că