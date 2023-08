După o lună de căutări, echipa de Liga 2 CSC 1599 Șelimbăr este foarte aproape de a aduce un atacant, pe suedezul Valmir Berisha (27 de ani).

Plecarea în vară a francezului Jordan Gele în Elveția a lăsat un gol mare în atacul echipei pregătite de Claudiu Niculescu. După transferul ibericului Rodrigo Hernandez (CSM Satu Mare), oficialii clubului sibian au căutat mult timp un al doilea vârf, care să dubleze postul. Până la urmă, Claudiu Niculescu pare să se fi decis asupra suedezului Valmir Berisha, jucător născut în Kosovo, cu care s-au intensificat discuțiile în ultimele zile și care ar putea fi prezentat în scurt timp, dacă cele două părți ajung la un acord.

Clubul sibian a mai semnat în această pauză competițională cu Marvin Schieb, Mikael Panos (ambii Miercurea Ciuc), Rodrigo Hernando (CSM Satu Mare), Tudor Călin (Poli Timișoara), Cătălin Alexe (Minaur Baia Mare), Danilo Babovic (Hillerod), Paul Mouasso (FC Skopje) și juniorii Raul Popa (UTA), Tudor Cociș (FC Brașov), Raul Rotund și Andrei Vînău (ambii U Cluj). Astfel, suedezul va fi al 12-lea jucător transferat în această vară.

Marile cluburi din Europa l-au dorit în urmă cu 10 ani!

În 2013, când juca la Halmstadt și era golgheterul Suediei la Mondialul U 17, Valmir era considerat ”noul Ibrahimovic”, iar Real Madrid, Liverpool, Juventus, Tottenham sau Arsenal erau pe urmele sale! A ales Roma, dar cariera sa a mers în jos.

Berisha a crescut la Halmstad, a fost și la AS Roma Primavera, apoi a evoluat în Grecia (Panathinaikos), în Olanda (Cambuur), în Norvegia (Aalesund), în Islanda (Fjolnir), în Bosnia (Velez Mostar). De la începutul anului 2020 a ajuns în România, la Chindia Târgoviște, după care s-a transferat în Malta, la Sliema Wanderers. A revenit în 2022 la Oțelul Galați, iar din iarnă a evoluat la Minaur Baia Mare.

A copilărit cu frica deportării

Valmir Berisha are o poveste de viață impresionantă. S-a născut în Kosovo, iar la vârsta de 2 ani, din cauza războiului, a fugit alături de familia sa în Suedia, unde timp de opt ani, familia sa a locuit fără acte în regulă și cu teama că va fi deportată. Familia Berisha s-a confruntat cu problemele post-război și a nimerit într-o viață crudă. „Trăiam cu teama de poliție. Neavând actele în regulă, deși părinții voiau să muncească legal, nu reușeau să-și găsească ceva stabil din cauză că nu aveau documentele necesare. Eu, sora și fratele meu mergeam la grădiniță, la școală, dar fiecare la alta. Pentru că dacă era să ne prindă, să nu ne deporteze pe toți, în grup! De aceea locuiam și în apartamente diferite, pe la rude. Am trăit mulți ani cu frica în sân că ne vor deporta, ne vor trimite înapoi în Kosovo. Ai mei au reușit să facă rost de acte, au început să învețe, au mers și ei la școală acolo, am intrat în normal. Privind în urmă, știu cât de greu mi-a fost, cât de greu le-a fost părinților, de aceea apreciez fiecare bucată de pâine pe care o am pe masă, apreciez tot ceea ce-mi oferă viața”, a povestit fotbalistul în urmă cu un an, pentru GSP.

