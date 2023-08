Timp de două zile, la Palatul Brukenthal de la Avrig si Aleea Celebrităților din Sibiu , cei mai reprezentativi designeri din țară și-au prezentat colecțiile intr-un decor care a tăiat răsuflarea.

Celebrul Cătălin Botezatu a prezentat in premieră in România colecția sa de rochii de epocă, pe scarile grădinii franceze de la Palatul Brukenthal, in fata a peste o mie de oameni. Manechinele, îmbrăcate in rochii care cântăresc multe kilograme si încălțate cu tocuri de 20 de cm ,au coborât 160 de scări, fără incidente, denumit de către designer “cel mai greu catwalk din România”. Decorul medieval a inclus o masă bogată , specifică vremurilor, încărcată cu bunătăți: purcelus de lapte, fazan la cuptor, vin, fructe, flori si altele, unde , conform coregrafiei, “curtezanele” s-au infruptat , alături de conți.

Publicul a fost in extaz, si l-au aplaudat minute in șir pe Catalin Botezatu, declarându-se complet impresionați. Seara a continuat intr-o manieră inedită si complet nouă pentru România, cu o cina olfactivă la oranjeria Palatului, unde invitații , intr-un decor de basm, au servit o cină cu preparate inspirate si condimentate cu ingrediente din parfumerie.

Finest Fashion Fest a continuat a doua zi la Sibiu, pe celebra alee de inspirație hollywood-iana, unde , pe un podium lung de 70 de metri, care a imitat un râu, 3 designeri au impresionat miile de oameni veniți sa admire show-ul. De această dată Cătălin a purtat spectatorii intr-o alta poveste, a Egiptului Antic, si a prezentat colecția “White”, sub magia flăcărilor de foc. Designerul a fost aplaudat minute in sir de publicul ridicat in picioare. “ Colosal” , “exceptional”, “piele de găină” au fost cele mai folosite descrieri. Compozitorul si pianistul luxemburghez Francesco Tristano, Bianca Ripan, HARDOT- celebrele sibience care au facut furori la Hollywood, Scoala de teatru IO models de la Chisinau , au realizat un show remarcabil. Printre invitati, s-au aflat autoritățile locale, actori, influenceri, oameni de bussines veniti din toate colțurile țării, si oameni din sfera fashion.

“ Totul a fost peste așteptările noastre. Sunt foarte recunoscătoare sutelor de oameni care s-au implicat in acest proiect. Avem un feedback extraordinar si asta ne motivează sa continuăm si să ne auto-depășim. Desi se află abia la a treia editie, respectiv prima in Sibiu, evenimentul s-a dezvoltat accelerat. Este o muncă imensă in spate, cu o logistică enormă,dar satisfacția este direct proporțională. Nu stiu dacă să mă bucur sau nu ca a iesit atat de spectaculos, pentru ca ne-am ridicat ștacheta foarte sus, si anul viitor provocarea va fi mult mai mare :). Multumim Primăriei Municipiului Sibiu si Consiliului Județean pentru ca au oferit Sibiului ceea ce merită – un spectacol de ținut minte!” declară Diana Călin, organizatorul evenimentului.

