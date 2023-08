Sute de elevi au susținut miercuri proba scrisă la limba și literatură română, la cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat. Elevii au ieșit cu zâmbetul pe buze și cu speranța că de data aceasta va fi cu noroc și vor obține note de trecere sau chiar mai mari.

Tinerii care au susținut examenul de Bacalaureat, la Liceul Tehnologic “Independența” s-au arătat mulțumiți de subiectul trei unde au avut de ales între operele scrise de Călinescu și Sadoveanu. Cei mai mulți au optat pentru prezentarea operei „Enigma Otiliei”, fiind „mai ușoară”. Majoritatea elevilor speră să obțină note de trecere, preferabil peste șase.

„Am picat Bac-ul la limba română la prima sesiune, însă acum m-am pregătit și cred că o să fie bine. La subiectul al treilea a picat Sadoveanu sau Călinescu, eu am ales să scriu despre „Enigma Otiliei”. Primul subiect mi s-a părut ușor, la cel de-al doilea nu am scris nimic iar la al treilea pot spune că am fost pe subiect. Am repetat cinci cuvinte, unul după altul ca să fie la număr”, spune Remus, absolvent al Liceului Tehnologic Ioan Lupaș Săliște.

Tânărul nu se așteaptă la o notă mare, ci la una de trecere. La anul vrea să revină să dea Bac-ul la geografie unde, crede el, ar putea lua o notă mai mare.„Mă aștept la o notă de cinci, dar am nevoie de un 7.20. Am așteptări să îl iau, însă anul acesta vreau să iau cinci, iar la anul să vin să dau la geografie”, spune Remus.

„Vreau să mă fac frizer”

Doi elevi au ieșit și ei optimiști după proba la limba și literatură română. Ambii absolvenți ai Colegiului Cibinium deja știu ce drum vor urma în cariera lor. Eleva s-a înscris la Școala Postliceală din Sibiu și tânărul vrea să devină frizer. „A fost foarte bine. Mă aștept la un șase. Mai am de dat Bac-ul la matematică și geografie. Sunt parțial pregătit și sper să iau note de trecere. Vreau să mă fac frizer”, spune elevul.

Absolventa Colegiului Cibinium speră să obțină un șase „curat”. „La subiectul trei am ales să scriu despre Enigma Otiliei pentru că este mai ușoară decât Baltagul. Având în vedere că am nevoie de un șase, sper să iau peste. Eu am dat la Școala Postliceala”, spune aceasta.

O altă elevă spune că a fost puțin emoționată, dar se așteptă la o notă mare, șapte sau opt. „Am picat pe subiect, dar am fost cam emoționată. Eu cred că m-am descurcat ok, mă aștept la un șapte, sau opt. Sper”, spune tânăra.

Fabian a susținut proba scrisă la română la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum”. Elevul a rămas corigent și nu a putut susține examenele în prima sesiune de examene, însă speră să reușească să treacă cu „brio” toate examenele. „Proba mi s-a părut că a avut o dificultate medie. E prima dată când dau Bacul pentru că am rămas corigent. Cred că o să iau un șase la română. Sper să iau și la restul. Am emoții mai mari la Biologie decât la Matematică. Vreau să merg la facultate, dar încă nu știu dacă în România sau în străinătate”, spune Fabian.

În județul Sibiu au fost trei centre de examinare unde elevii sibieni au susținut examenul de Bacalaureat, respectiv Liceul Tehnologic “Independența” Sibiu, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Terezianum și Colegiul ”Școala Națională de Gaz” Mediaș. Elevii vor mai susține joi, 17 august, proba obligatorie a profilului, vineri, 18 august, proba la alegere a profilului și specializării și luni proba la Limba și literatura maternă. Rezultatele examenelor vor fi afișate vineri, 25 august pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 15.00.

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu informează că din cei 603 candidați înscriși, au fost prezenți 275 candidați, 54 candidați nu s-au prezentat la examen, iar pentru 274 candidați rezultatele obținute la această probă, în sesiunile anterioare, au fost echivalate. Nu au existat candidați eliminați sau care să solicite subiectul de rezervă.

Ai aflat că