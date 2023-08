Fundașul australian Kyle Adnam (29 ani) este la prima sa experiență în Europa și poate fi unul din atuurile echipei masculine de baschet CSU Sibiu pentru sezonul viitor.

Kyle Adnam este unul dintre cei trei străini transferați în această vară de formația de baschet masculin CSU Sibiu. Fundașul australian a evoluat până acum doar în țara natală, în Noua Zeelandă și în Canada. După primul antrenament cu vulturii, desfășurat marți, în Sala Transilvania, Kyle a oferit un interviu pentru siteul baschet.ro, în care a motivat decizia de a veni în România, dar a discutat și despre obiectivele sale personale și ale echipei.

”O să fie un stil diferit”

După ce a fost opt ani sub contract, internaționalul australian a profitat de șansa ivită să vină în Europa. „Să joc în Europa e ceva ce am vrut să fac de mult timp. A fost o oportunitate încântătoare pentru mine. Am fost sub contract pentru foarte mult timp, în ultimii opt ani mai exact. Să devin liber de contract și să primesc oportunitatea de a face pasul a fost foarte atractiv. Am jucat în competiții FIBA cu echipa națională, dar știu că o să fie mai fizic și un stil de joc diferit, ceea ce mă încântă și mă împinge să îmi îmbunătățesc calitățile, să învăț de la echipă și să pun la dispoziție calitățile pe care le am și lucrurile pe care le-am învățat de-a lungul carierei mele”.

Australianul trebuie mai întâi să se adapteze la noul fus orar. ”Nu știu prea multe despre Sibiu. Știu că este un oraș foarte frumos. Am apucat să mă plimb puțin în primele zile aici. Sunt puțin obosit din cauza schimbării de fus orar. Este foarte frumos, cred că fanii sunt foarte pasionați. Mulți mi-au scris că sunt încântați că voi veni la Sibiu și este plăcut să simt această căldură din partea comunității. Abia aștept să văd cum este într-o zi de meci” a spus stranierul Sibiului.

”Să fiu un lider bun”

Kyle are ambiții mari cu CSU Sibiu. ”Scopul principal este să câștigăm campionatul. Cred că experiența din FIBA Europe Cup o să fie una minunată. Știu că echipa a mai fost acolo, dar revenirea reprezintă un lucru impresionant. Vreau să fac un pas în față și să continui să fac ce am făcut și în celelalte colțuri ale lumii: să fiu un lider bun, un coleg bun și să îi aduc pe băieți aproape de mine. Sunt deja câțiva jucători buni în echipă și va fi important să mă integrez între ei pentru a crea o atmosferă pozitivă. Vreau să las și un impact asupra comunității din Sibiu. Nu îmi place doar să merg undeva ca să fiu plecat. Mi-ar plăcea să rămân și să fac comunitatea să îmi simtă căldura”.

”Să joc rapid și agresiv”

Noul jucător al CSU Sibiu adoră să arunce de la distanță. ”Îmi place foarte mult să joc în pick-and-roll, să arunc de la distanță, cred că asta e principala mea calitate. De asemenea, este important să fiu agresiv defensiv, să aduc energie pe teren ca un jucător mai scund. Îmi doresc să joc rapid, agresiv și să fac tot ce îmi stă în putință pentru a îmi ajuta echipa.”

Ai aflat că