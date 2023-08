Sibiul de Odinioară aniversează zece ani de existență cu o ediție de excepție, timp de patru zile între 17 și 20 august. Artiști de top vor concerta pe scena din Parcul Tineretului, iar cap de afiș este rapper-ul internațional – NANA. Copiii vor avea parte de activități și jocuri ca pe vremuri în mini parcul de distracții! Gurmanzii sunt întâmpinați în festival de paisprezece food truck-uri cu mâncări și deserturi apetisante.

Sibiul de Odinioară invită iubitorii de muzică retro, disco, pop și rock la un adevărat maraton muzical de gală și asta pentru că evenimentul devenit deja tradițional în oraș, își ”consumă” în această vară cea de a zecea ediție.

Și pentru a celebra așa cum se cuvine această sărbătoare, evenimentul care are loc în parcul Tineretului, timp de patru zile între 17 și 20 august, are în acest an un program de excepție.

Pe scena amenajată în premieră într-un nou format, vor urca artiști și DJ care în anii 90 au făcut furori în România.

Iubitorii muzicii care în urmă cu 20-30 de ani era în vogă, au parte de multe surprize și asta pentru că organizatorii aduc pe scena festivalului artiști care odinioară erau pe primele locuri în topurile naționale și chiar și internaționale.

NANA, invitat special la Sibiul de Odinioară

Fără nici un dubiu, cea mai mare surpriză pregătită pentru ediția aniversară de la Sibiul de Odinioară este concertul NANA. Rapperul care în anii 90 a fost pe primele locuri în topurile din toată lumea cu piese precum ” Lonely”, ”Let It Rain”, ” He’s Comin’” sau ”Remember The Time”, susține pe 20 august în Parcul Tineretului, un concert care se anunță electrizant!

”Ne-am dorit mult să aducem un artist internațional și este o premieră pentru festivalul nostru. Nana nu mai are nevoie de nici o prezentare și suntem siguri că iubitorii muzicii anilor 90, sunt la fel de încântați ca și noi de faptul că pot să îl asculte live și să fredoneze alături de cunoscutul rapper, piesele acestuia”, au transmis organizatorii de la ”Sibiul de Odinioară”.

Concerte Akcent, Sweet Kiss, Body & Soul și Talisman în Parcul Tineretului

Ediția a zecea de la ”Sibiul de Odinioară” aduce și alte nume mari din muzica dance a ultimilor 30 de ani din România. Vă mai aduceți aminte de băieții de la Akcent? Cu siguranță ați fredonat măcar o dată piesele lor, iar ”Buchet de Trandafiri” se va auzi pe scena festivalului, pe 18 august.

Tot atunci Sweet Kiss revin la Sibiu, așa că aveți ocazia să auziți din nou live, atât de cunoscuta piesă ”Alin, Alin”.

Pe 19 august, chiar înainte de super concertul NANA, urcă pe scenă nimeni alții decât Body & Soul, iar băieții ne-au promis că și în acest an vor cânta măcar o dată ”Ne-au topit căldurile”.

Și pentru că a trecut ceva timp de când au extaziat publicul cu concertul din 2017, la ”Sibiul de Odinioară”, revin după cinci ani de pauză cei de la Talisman. Va fi un concert special pregătit, așa că în 20 august trebuie să îi ascultați „pe viu” în Parcul Tineretului!

Dansăm ca acum 30 de ani pe muzică retro. Geo Da Silva la ”butoane”!

”Sibiul de Odinioară” vă invită la dans în fiecare din cele patru zile de festival. Va fi o adevărată discotecă în aer liber, iar la platane vin DJ de retro cunoscuți în România.

Geo Da Silva are un set muzical special pe 18 august, dar ”încălzirea” o facem pe 17 august cu Raul Carpiuc și Codi Reivs.

Sâmbătă, pe 19 august, Marusha de la ”Armonia” are un program special pregătit, iar duminică, 20 august, Sebastian Abrudan ne ”încălzește” înainte de concertul Talisman.

Iată mai jos programul de la scena Sibiul de Odinioară 2023:

Joi,17 august

Codi Reivs (20:00)

Raul Carpiuc (17:00)

Vineri, 18 august

Geo Da Silva (20:50)

Akcent (20:00)

Sweet Kiss (19:00)

Raul Carpiuc (17:00)

Sâmbătă, 19 august

NANA (20:00)

Body & Soul (19:00)

Marusha (17:00 & 20:40)

Duminică, 20 august

Talisman (21:00)

Sebastian Abrudan (19:00)

Raul Carpiuc (17:00)

Distracție ca odinioară pentru cei mici

Dacă veniți la ”Sibiul de Odinioară”, aduceți-vă și copiii sau nepoții. Jocurile de odinioară sunt readuse la viață în zona mini-parcului de distracții. “Rațele și vânători”, ”zală” ori ”tuburi și cornete” sunt doar câteva dintre activitățile care cu siguranță îi vor încânta pe cei mici.

Și la atelierele de creație se anunță lucruri interesante, așa că vă invităm să consultați programul de mai jos:

JOI și VINERI

15:00 – 18:00 JOCURI “ In Fața blocului”

“Tuburi cu cornete”

“Rațele și vânători”

“Castel”

“Zală”

“1, 2, 3, la perete stai”

15:00 – 21:00 ATELIERE de creație

15:00 – 21:30 Tobogane gonflabile

15:00 – 21:30 Spațiu de joacă + 2 ani

SÂMBĂTĂ și DUMINICĂ

11:00 – 18:00 JOCURI “ In Fața blocului”

“Tuburi cu cornete”

“Rațele și vânători”

“Castel”

“Zală”

“1, 2, 3, la perete stai”

11:00 – 21:00 ATELIERE de creație

11:00 – 21:30 Tobogane gonflabile

11:00 – 21:30 Spațiu de joacă + 2 ani

Paisprezece food truck-uri potolesc foamea și setea gurmanzilor

”Sibiul de Odinioară” are amenajat în Parcul Tineretului și o zonă de street food.

Bavarezul XXL, Miss Grill, Two Chef, City Burger, Smokin Pig, Drunqen Squid, La Cucina Doro, Cryspiteria, Schassburger, Crepes de Paris și The Cone sunt food truck-urile care au grijă să vă înfruptați cu preparate care mai de care mai delicioase.

Și pentru că mâncarea bună se savurează cu băuturi la fel de bune, vă puteți astâmpăra setea cu băuturi de la Backyard Bar, Bubble Bar și Wine Not, sau cu o cafea bună de la Olha Coffee.

Programul zilnic al festivalului este între orele 12.00 și 24.00.

„Sibiul de Odinioară” este un eveniment cofinanțat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria

Municipiului Sibiu.

Organizator, Asociația Sibiul de Odinioară, cu sprijinul GLS România.

Eveniment susținut de Shopping City Sibiu, Magnolia Residence și SOMA.

