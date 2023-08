Românii care lucrează în sistemul de stat vor mai avea anul acesta încă patru zile libere de la stat.

Următoarea minivacanţă din România este de 1 Decembrie. Românii au liber de la Stat încă de pe 30 Noiembrie, atunci când este celebrat Sfântul Andrei. Practic, angajaţii de la Stat vor lega ziua de 30 Noiembrie cu cea de 1 Decembrie si astfel vor avea ultima minivacanţa din acest an, scrie observatornews.ro.

Codul Muncii prevede în articolul 139 cele 15 zile libere în care nu se lucrează în România, dintre care anul acesta au mai rămas 4 zile libere:

1 ianuarie – duminică – Anul Nou

2 ianuarie – luni – A doua zi după Anul Nou

24 ianuarie – marți – Ziua Unirii Principatelor României

14 aprilie – vineri – Vinerea Mare

16 aprilie – duminică – Paște ortodox

17 aprilie – luni – A doua zi de Paște ortodox

1 mai – luni – Ziua Muncii

1 iunie – joi – Ziua Copilului

4 iunie – duminică – Rusalii

5 iunie – a doua zi de Rusalii

15 august – marți – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie – joi – Sfântul Andrei

1 decembrie – vineri – Ziua Marii Uniri

25 decembrie – luni – Crăciunul

26 decembrie – marți – A doua zi de Crăciun

Câte zile libere legale au celelalte țări din Europa

Țara noastră stă destul de bine în clasamentul european la capitolul zile libere legale. Are același număr de zile libere ca Finlanda, nordicii fiind cunoscuți pentru respectul acordat timpului liber.

Este devansată de Spania, țară cunoscută pentru fiestele sale. Aceasta are 36 de zile libere în 2023, dintre care 8 naționale. Germania și de Bulgaria cu 18 zile libere, conform datelor oferite de publicholidays.eu. Ne mândrim și cu mai multe zile libere decât Italia (12) și decât Franța (14).

Surprinzător, Danemarca, aflată pe primul loc în topul celor mai fericite țări din lume, are doar 11 zile libere legale în calendar. Norvegia are 12 zile, iar Suedia are 13 zile libere legale.

