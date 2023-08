O profesoară din municipiul Sibiu este acuzată că ar fi aruncat deșeuri pe domeniul public. Cel care a observat întreaga scenă spune că femeia, însoțită de fiul ei, a descărcat sticlă spartă dintr-o roabă pe marginea drumului, pe Rampa Ștefan cel Mare. Omul a făcut o sesizare la Poliția Locală, spunând că nu este pentru prima oară când sunt aruncate gunoaie și deșeuri din construcții în această zonă.

Rampa Ștefan cel Mare este unul dintre locurile din Sibiu unde sunt aruncate, deseori, deșeuri din construcții. Munți de moloz apar aici, în timpul nopții, din cauza localnicilor certați cu bunul simț. Un sibian care locuiește în zonă spune că oamenii și-au făcut un obicei și consideră că locul respectiv este groapa lor de gunoi.

„Până nu demult, pe strada Măgura colț cu Rampa Ștefan cel Mare erau amplasate două tomberoane, unul pentru hârtie și unul pentru sticlă. Însă comunitatea și-a făcut un obicei în a arunca moloz, canapele și tot ce nu mai aveau nevoie prin casă. Se debarasau de deșeurile voluminoase acolo. Am stat de vorbă cu un reprezentat de la Soma, care mi-a spus că este sătul de comportamentul comunității, astfel că s-a desființat punctul de colectare selectivă a deșeurilor”, spune Olimpiu Bîrză, localnic.

Profesoară prinsă pe picior greșit

Săptămâna trecută, în 9 august, în zona respectivă a fost descărcată o roabă plină cu sticlă spartă. Localnicul spune că a auzit zgomote și a ieșit în stradă să verifice. Potrivit acestuia, o profesoară din oraș arunca deșeuri.

„Eram în casă, mă uitam la televizor și dintr-odată am auzit zgomot de geamuri sparte din curtea vecinilor mei. M-am gândit, e clar, din nou se aruncă gunoi în colțul străzii. Așa că m-am îmbrăcat și am plecat de acasă. Eram la mine în grădină și i-am văzut pe făptași. Doamna profesoară Eugenia Taban și fiul acesteia. El conducea cu o măiestrie roaba plină cu sticlă spartă, iar doamna profesoară îl însoțea. Au coborât Rampa Ștefan cel Mare și au aruncat geamurile sparte în boscheți. Am așteptat să se întoarcă, însă și-au schimbat traseul pe sus, pe lângă benzinăria Gazprom, și s-au întors acasă. Am plecat apoi în căutarea geamurilor sparte și le-am găsit. Acolo, în sensul giratoriu, pe unde au mers ei, este inclusiv o cameră de supraveghere a primăriei. Sigur ar putea fi observați, fiindcă e stranie imaginea a două persoane care se plimbă noaptea, pe străzi, cu o roabă”, spune sibianul.

Sibianul spune că, a doua zi, a făcut o sesizare la Poliția Locală. La finele săptămânii trecute, agenții ar fi venit la fața locului să constate cele întâmplate și au fotografiat zona.

Ora de Sibiu a încercat să ia legătura cu Eugenia Taban, profesoara acuzată că a aruncat deșeuri pe domeniul public, pentru a explica situația. Până la ora publicării articolului, aceasta nu a putut fi contactată.

Ai aflat că