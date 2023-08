Pivotul echipei de baschet masculin CSU Sibiu, Rareș Uță spune că sezonul viitor va fi complet diferit față de cel anterior, deoarece acum echipa este angrenată și în FIBA Europe Cup.

BC CSU Sibiu s-a reunit marți, 16 august, când formația pregătită de Tomas Rinkevicius a dat startul pregătirilor pentru noul sezon competițional. Galben-albaștrii vor juca în FIBA Europe Cup în acest sezon, după ce în sezonul precedent au obținut medalia de bronz.

Internaționalul Rareș Uță a fost unul dintre jucătorii de bază ai CSU Sibiu în stagiunea precedentă. Revenit în iarnă la echipa de pe malul Cibinului, pivotul român a avut medii de 11.4 puncte și 5.5 recuperări.

”Nucleul echipei a continuat”

Uță este mulțumit că majoritatea jucătorilor de bază și staff-ul tehnic au continuat la CSU Sibiu. „Este un nou început de sezon, în care venim după un an foarte bun, după ce am realizat o performanță foarte bună. Anul acesta este complet diferit, deoarece vom juca pe trei fronturi. Din fericire, zic eu, nucleul echipei a continuat, ceea ce este un lucru foarte bun, avem continuitate. Avem jucători români foarte buni acum că se aplică și noua regulă și rămâne să îi integrăm pe jucătorii noi, care arată foarte bine, au foarte multă experiență, sunt foarte talentați. Eu cred că dacă reușim să îi integrăm, vom avea iarăși rezultate foarte bune. Sperăm să continuăm cu avântul, cu elanul și cu entuziasmul cu care am terminat anul trecut și să vedem cât mai multă lume la sală la primul meci de acasă” a spus Rareș Uță pentru siteul baschet.ro.

”Sezonul trecut nu a fost un accident”

Baschetbalistul de la CSU Sibiu este convins că rivalele din campionat vor trata altfel Sibiul în acest sezon. ”Anul trecut am avut și un avantaj, fiind oarecum outsideri, deși eu cred că după ce am ajuns în play-off cam toată lumea și-a dat seama de ce eram capabili, iar acel factor surpriză s-a dus. Acum cu siguranță ne vor lua și mai în serios, iar noi va trebui să facem față și să arătăm că rezultatul de anul trecut nu a fost un accident și că locul lui CSU este aici sus, în elita baschetului românesc.”

CSU Sibiu va debuta în noua stagiune cu meciurile din primul tur al Cupei României împotriva celor de la CSM Constanța (echipa gazdă a turneului) și CS Vâlcea 1924.

În campionat, vulturii sunt repartizați în Conferința B, alături de CSM Oradea, SCM U Craiova, FC Argeș Pitești, CSM Constanța, CSM Târgu Mureș, CSM Petrolul Ploiești, CSM Focșani și CS Vâlcea 1924.

Ai aflat că