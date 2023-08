Doi bărbați din Poplaca, unul crescător de ovine iar altul de bovine, nu au ajuns la un consens în ceea ce privește pășunea din sat. Astfel de trei ani se află în conflict, iar săptămâna trecută a avut loc o ceartă între cei doi săteni, poliția fiind chemată să aplaneze scandalul.

Pătru împreună cu asociatul său Nicolae Maieran au o turmă de oi, dar nu au unde să le pască din cauză că în satul Poplaca locul de pășune este foarte restrâns. Acesta acuză un crescător de bovine, tot din sat, că a ocupat toată pășunea iar primăria nu face dreptate.

„De trei ani de zile am acest conflict cu crescătorul de vaci. Primarul l-a lăsat doar pe el pe pășune. Acum o săptămână ne-am certat, a venit și poliția de la Șelimbăr. Acum „le dau roată” în gradina asociatului meu. Am 150 de oi și nu mai am ce să le dau mâncare, le dau frunze de pe pârâu”, spune Pătru, crescătorul de ovine.

Primarul clarifică situația

Conflictul este cunoscut și de Vasile Budin, primarul comunei, care susține că problema ar putea fi rezolvată cu înțelegerea între cei doi crescători de animale. „El nu înțelege că Primăria Poplaca nu are teren excedent de pășunat și, totodată, prin hotărâre de consiliu, după 21 mai toate oile trebuie să iasă la munte. Acum dacă atât este suprafața de pășune la Primăria Poplaca…, el exagerează și nu vrea să înțeleagă că jos, nu este pășunat disponibil. Pășunea care se află la vatră se închiriază numai pentru bovine, nu pentru ovine”, spune primarul comunei.

Primarul a amintit că problemele dintre cei doi crescători de animale sunt vechi. Anul trecut au avut probleme cu adăpătoarele de apă, care până la urmă s-au rezolvat.

Ai aflat că