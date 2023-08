Anul 2023, secolul vitezei, iar tehnologia „de sub capota” telefoanelor mobile a avansat atât de mult, încât aceste dispozitive au devenit un fel de ajutoare. Putem să întâlnim de la recunoaștere facială și senzorul de amprentă integrat în ecran, până la plata direct cu telefonul. Și toate au ajuns ceva obișnuit. Pe lângă tehnologia „de sub capotă”, mai ai și camerele telefoanelor, care îți permit să captezi detalii impresionante sau chiar să dai zoom până pe lună, dacă asta vrei.

Cu 15 ani în urmă, ideea ca telefoanele să devină atât de performante și să îți ofere atât de multe facilități, era absolut de domeniul fantasticului. Pe atunci, telefoanele se foloseau doar pentru a suna și a da mesaje. Și cumva, cu toate astea, evoluția tehnologică rapidă ne-a adus în punctul în care suntem azi, adică departe.

Un exemplu notabil în acest context este iPhone 4 de la Apple, care a revoluționat piața și a venit cu foarte multe lucruri noi. De asemenea, nici cei de la Samsung nu au stat degeaba și au fost mereu în competiție strânsă cu Apple, fiecare venind cu ceva al lor.

În prezent, când îți alegi telefonul, ai atât de multe variante, încât nici nu ai idee de unde să începi. Te iei doar după buget, camere, tehnologii sau design? Ei bine, nu o să îți spunem ce să faci, deoarece alegerea telefonului este una strict personală. Însă, în articolul de astăzi, o să îți spunem despre câteva telefoane cu design interesant și care nu doar că arată într-un mare fel, dar au și specificații de top.

Un altfel de telefon – Nothing Phone 1

Poate că nu-ți spune nimic numele acestui telefon, Nothing Phone 1. Parcă te și gândești de ce e inclus în articol. Ei bine, acest Nothing Phone 1 este un telefon care a apărut destul de recent pe piață. Și a făcut senzație. De ce? Pentru că are un design aproape unic și specificații comparabile cu cele de top.

Nothing Phone 1 are un sistem de operare Android și cu camera frontală integrată în ecran, dar asta nu e noutate, nu? Ai mai văzut și la alte telefoane asta. Ei bine, nici n-am început să spunem de ce e atât de wow. Spatele unui Nothing Phone 1 este din sticlă transparentă prin care vezi componentele interne ale acestuia. Asta e nouă, dar nu e tot. Pe lângă această noutate cu spatele transparent, Nothing Phone 1 dar si noul model Nothing Phone 2, are și benzi luminoase integrate în carcasă. Benzile sunt în jurul camerelor, pe margini și în centru și poți să le setezi să se aprindă după un anumit tipar și în diferite momente, când sună telefonul, primești mesaje sau orice vrei.

Telefoanele care îți aduc aminte de tinerețe – Samsung Flip și Fold

Când vorbești de telefoane cu design special și performanțe de top, vorbești și despre noile telefoane pliabile de la Samsung – Flip și Fold. Îți aduc aminte de ceva? Exact, de telefoanele cu clapetă.

Dacă în copilărie te îndrăgostisei de telefoanele cu clapetă și ai rămas fidel pasiunii pentru noile tehnologii, atunci, noul Samsung Flip va trezi copilul din tine. Acest telefon inovator este pliabil, așa că nu mai trebuie să îți faci griji dacă încape sau nu în buzunar.

Dacă am vorbit despre telefonul care îți aduce aminte de telefonul cu clapetă, atunci vorbim și despre cel care îți aduce de o tabletă. Este vorba despre Samsung Fold care este un fel de cea mai mare tabletă mică. Este un telefon care atunci când se pliază, arată ca un telefon normal, iar atunci când îl deschizi, vei avea la dispoziție un ecran foarte mare. Așa că, dacă desenezi, vrei să vezi un film sau să faci multitasking, o să ți se potrivească la fix telefonul.

Totuși, telefoanele astea nu sunt chiar pentru oricine, oricât de interesant ți-ar suna să îți pliezi telefonul, ele se găsesc la un preț peste buget.

Ai aflat că