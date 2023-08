Fostul președinte al Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), Andrei Baciu, a fost numit în funcția de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Decizia privind numirea în funcția de președinte al CNAS a lui Andrei Baciu a fost publicată, joi, în Monitorul Oficial.

„După mai bine de 3 ani și jumătate în inima Ministerului Sănătății ca secretar de stat și o implicare de un an și jumătate în conducerea CNCAV, am ales să pășesc pe un nou drum. Toată această perioadă care a fost dominată de un eveniment pe care (sper să) nu-l întâlnești decât o dată în viață, o pandemie care a afectat întreaga planetă, mi-a oferit o experiență inestimabilă. Din care am învățat enorm. Atât profesional, ca medic, cât și la nivel uman, personal”, spune Andrei Baciu, pe pagina sa de Facebook, relatează Mediafax.

Acesta afirmă că toată această experiență îl face încrezător că va putea face lucruri bune pentru pacienții din România și din postura de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

După numire, Baciu le-a mulțumit președintelui Partidului Național Liberal, Nicolae Ionel Ciucă, și colegilor liberali pentru susținere și încredere, dar și organizațiilor de pacienți, medicilor, asistenților, tuturor profesioniștilor din domeniul sănătății.

„Devotamentul cu care toți aceștia se luptă zi de zi pentru a face și din sistemul de sănătate din România, unul „ca afară” trebuie cu adevărat apreciat. Sigur că lucrurile nu funcționează întotdeauna așa cum ar trebui, însă important este să fim consecvenți în a construi și în România un sistem de sănătate modern, parte a unei societăți moderne”, a mai spus Baciu.

Andrei Baciu a fost numit în funcția de președinte al CNCAV în martie 2022, în locul lui Valentin Gheorghiță.

