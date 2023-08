Echipajele de pompieri de pe toată insula Tenerife sunt în alertă maximă și se luptă să stingă un incendiu care a izbucnit marți, 15 august, aproape de miezul nopții, între municipiile Arafo și Candelaria, în nord-estul insulei. Incendiul a afectat deja aproximativ 2200 de hectare de pădure de pin și are un perimetru de 31 de kilometri, potrivit declarațiilor date într-o conferință de presă de către membrii Serviciului de Urgență 112 Canarias și oficiali, joi dimineață.

Some scary scenes coming out of Tenerife in the Canary Islands, Spain as an out-of-control wildfire continues to grow. The fire is now exhibiting extreme fire behaviour due to very dry conditions. A mandatory evacuation is in effect for villages threatened by the wildfire. pic.twitter.com/fE6pW0TXzm