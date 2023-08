Angajații companiei SOMA care lucrează la Stația de sortare a deșeurilor de la marginea Sibiului trag un semnal de alarmă, după ce zilele trecute un incendiu a fost depistat și oprit în ultima clipă. Oficialii stației de sortare transmit sibienilor că inconștiența de a nu arunca corect deșeurile periculoase poate pune în pericol viețile lor.

Săptămâna trecută un acumulator de scuter electric aruncat în pubela galbenă a fost aproape să aprindă deșeurile stocate în stația de sortare de la Rusciori. Doar o întâmplare a făcut ca incendiul să fie observat și oprit la timp.

”Când colegii mei au văzut fum pe bandă toată lumea s-a speriat. A fost o clipă de panică. Am oprit banda și am căutat sursa, de unde s-a aprins. Am găsit o pungă un care fusese învelită o baterie, care după dimensiuni părea a fi de scuter electric. Era oricum distrusă în mare parte. Problema mare, Doamne ferește, dacă se aprindea în grămada cea mare de deșeuri? Cred că a fost un noroc fantastic că am găsit-o pe bandă, riscam un incendiu de proporții”, a explicat Mihai Stănilă, directorul stației.

Pentru este imposibil să cei populației să sorteze plasticul în numeroasele fracții delimitate de compoziția chimică a fiecăruia, deșeurile aruncate de sibieni în pubela galbenă sunt verificate manual. Asta în condițiile în care o mare parte a cetățenilor oricum nu aruncă corect gunoiul.

”Toate deșeurile din plastic, cele din hârtie, pubela galbenă, cea albastră ajung la noi și le sortăm încă o dată pe categorii. Din două motive. O dată pentru că oamenii nu sortează întotdeauna corect. Pe urmă în pubela galbenă populația aruncă tot ce înseamnă plastic, indiferent că este folie, pungă sau PET, aluminiu sau caserolă… Noi sortăm plasticul în detaliu, pe categorii, doze, PET-ul la PET, HPV-ul pe altă categorie, BP-ul la altă categorie, cu scopul final de merge la reciclat. De aceea este nevoie de o separare de plastic, plasticul este de mai multe tipuri, compoziția lui este diversă și atunci fiecare se pune la locul lui”, detaliază Mihai Stănilă.

De sortarea manuală a deșeurilor se ocupă 40 de oameni, care lucrează în două ture, zilnic de la ora 07:00 la ora 24:00. Aceștia găsesc aproape zilnic pe bandă animale moarte, combustibili, solvenți, baterii, vopsele, substanțe inflamabile și periculoase.

În total stația de sortare are aproape 70 de angajați și un incendiu ar pune în pericol viețile tuturor.

”Foarte des se întâmplă să găsim lucruri care nu au ce căuta aici. Zilnic se întâmplă asta. Cadavre de animale, vopseluri găsim în fiecare zi, diluanți, sticle cu benzină, ulei de motor, baterii, cadavre în putrefacție… Ce încercăm noi să le transmitem este că un gest simplu, acela de a arunca corect, poate salva la propriu viața unor oameni. Sau ignorarea acestui gest simplu poate punea viețile noastre în pericol. Nu e nicio glumă aici și nu vorbim de posibile amenzi sau că nu-ți ridică pubela, este un pericol real și țin să le spun oamenilor cât se poate de serios că trebuie să fie responsabili. Țineți minte incendiul de acum vreo lună și ceva din Zona Industrială? Că s-a văzut fumul din tot orașul? Acela a fost 15% din ce se poate întâmpla aici, avem mii de tone de deșeuri care pot lua foc, e o problemă de viața și de moarte”, a concluzionat Mihai Stănilă.

Cu această ocazie reamintim ce puteți face cu deșeurile periculoase, inclusiv echipamente electrice și electronice în afara campaniei de colectare alor:

– Le puteți aduce la sediul SOMA din Cisnădie, Str. Șelimbărului, nr. 90.

– Pot fi preluate gratuit, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 16:30.

– Bateriile și acumulatorii le poți preda la orice alte puncte de colectare autorizate, cum ar fi de exemplu magazinele de electronice și electrocasnice”.

