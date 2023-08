Două sibience, Codruţa Vulcu şi Alexandra Tămaş vor concura pentru prima dată, la un maraton caritabil, în Kenya, cu scopul de a ajuta bebeluşii şi mamele cu probleme din Africa. Cele două prietene – organizatoarea festivalului rock ARTmania, Codruţa Vulcu şi fiica medicilor Grigore din Sibiu, Alexandra Tămaş şi-au propus să strângă cât mai mulţi bani pentru copiii săraci din Africa şi mamele mai puţin norocoase din Kenya.

Antrenamente pe noile piste de biciclete de pe malul Cibinului

Codruţa Vulcu este cunoscută pentru ceea ce face în domeniul rock: organizează festivalul ARTmania, promovează trupa Alternosfera, are proiecte culturale anul acesta la Timişoara – Capitala Culturală Europeană. Mai puţin cunoscută este însă pasiunea ei de a merge pe două roţi. Până în noiembrie, când va pleca în Kenya cu Alexandra Tămaş, Codruţa Vulcu va începe să se antreneze pe bicicletă, la Sibiu, pe noile piste de pe malul Cibinului.

“Sâmbătă vin la Sibiu şi mă plimb cu bicicleta. Eu mă dau cu bicicleta, dar 500 de kilometri, în cinci zile este rupere. Mă dau cu bicicleta de plăcere, însă acum m-a atras cauza. (…) Nu este o competiţie practic. Te antrenezi până atunci şi faci campanie pentru cauza lor, totul este pentru copiii şi mamele de acolo. Mă antrenez pe noile piste de bicicletă de la Sibiu”, a declarat pentru Ora de Sibiu, Codruţa Vulcu.

Practic, Codruţa a aflat anul trecut, de la nişte prieteni din Germania, că există un maraton pe bicicletă în Africa, totul pentru a strânge bani pentru cei mai vulnerabili de acolo. Anul trecut, cei care au concurat la acest maraton, au reuşit să strângă câteva sute de mii de lire sterline, bani donaţi mamelor şi copiilor din Kenya.

#sibiencele – Codruţa şi Alexandra sprijină o organizaţie dedicată copiilor africani, Child.org

Alexandra Tămaş a fost prima voluntară ARTmania şi în prezent se află cu familia la Bruxelles, în Belgia. Prietenia cu Codruţa Vulcu, organizatoarea ARTmania continuă cu o nouă provocare, să pedalezi cinci zile, 500 de kilometri în Africa, dar mai ales să strângi bani pentru cei nevoiaşi de acolo.

Codruţa a scris pe pagina ei de Facebook, că “acum e timpul pentru o provocare și mai mare, deoarece rezoluția mea pentru 2023 a fost să ajut femeile mai puțin norocoase decât mine. Deci, după ce am susținut proiecte precum Hope and Homes for Children Romania şi Music Saves UA în cadrul festivalului ARTmania, toamna asta mă va găsi departe, departe de casă. Împreună cu Alexandra Tămaş voi călări 500 km în Kenya în luna noiembrie, în cadrul echipei Ride Africa, pentru a strânge bani pentru femeile și copiii care nu au avut norocul meu sau aceleași oportunități. Această călătorie va fi despre sănătate, oportunitate și bunătate, indiferent de distanță. Călătoria va fi grea, dar nu va fi nimic în comparație cu dificultatea de a crește un copil fără informații, acces la sănătate sau ajutor. În timp ce ne antrenăm, și în timp ce călărim, amintiți-vă că o donație de 15 EUR poate salva viața unei femei însărcinate, permițându-i să-și finalizeze ședințele antenatale și să primească un pachet de îngrijire.”

Fiica directoarei de la Spitalul de Pediatrie şi a doctorului Grigore de la Spitalul Judeţean, implicată în ajutorarea mamelor şi copiilor

Alexandra Tămaş şi-a început şi ea campania de strângere de fonduri, pe Interne. Fiica a doi medici cunoscuţi în Sibiu (Camelia Grigore – directoarea Spitalului de Pediatrie şi Nicolae Grigore – şeful Secţiei de Urologie de la Spitalul Judeţean), Alexandra munceşte şi trăieşte la Bruxelles.

“În calitate de fiică, mamă, soție și avocat pasionat al sănătății publice, merg pe bicicleta 2023 Ride Africa pentru a strânge bani pentru Child.org. Toate fondurile donate le vor oferi femeilor din Kenya informații despre sănătate și le vor conecta cu serviciile de sănătate, ajutându-le să aibă sarcini și nașteri mai sigure. Nu sunt unul care să se ferească de o provocare și de munca grea. Sprijinul tău va fi motivația mea!”, a anunţat pe Facebook, Alexandra, care deja a strâns aproape 900 de euro pentru această cauză.

Child.org, ONG-ul pentru care se antrenează şi strâng bani cele două sibience este o organizație caritabilă care lucrează pentru a sprijini mamele și bebelușii din Kenya cu asistență medicală și informații care salvează vieți.

Dacă doriţi să ajutaţi bebeluşii şi mamele din Kenya şi să le sprijniţi pe cele două sibience, o puteţi face, urmărind aventura lor, pe paginele lor de Facebook.

