Primul tunel de autostradă din România va fi construit între Sibiu și Pitești. Austriecii de la PORR vor colabora cu specialiști români pentru amenajarea acestuia. Tunelul de la Momaia, de pe lotul 4, secțiunea Curtea de Argeș – Tigveni, va avea o lungime de 1.350 metri și va fi construit printr-o tehnologie modernă de excavare. Constructorul a anunțat că lucrările vor începe la mijlocul lunii septembrie.

Trei sute de drumari, ingineri și topografi austrieci și români sunt mobilizați pe lotul 4 din cadrul autostrăzii Sibiu – Pitești pentru a construi tunelul de la Momaia. Directorul proiectului, inginerul Fernando Lopes, a oferit detalii despre lucrările ce vor fi demarate toamna aceasta.

„Data de începere a proiectului a fost pe 1 martie 2022. Am avut o perioadă de proiectare pe care am închis-o, suntem în faza de execuție, s-a notificat începerea lucrării la începutul lunii iulie. Proiectul constă în secțiunea 4 de autostradă Sibiu-Pitești. Sunt 10 kilometri de autostradă, din care 1,3 km de tunel, cam 2,1 km de poduri și restul săpătură, umplutură, consolidare și lucrare obișnuită. (…) Avem o lucrare deosebită de făcut, este un tunel de 1.350 metri aici. Ne-am mobilizat pentru organizarea de șantier, montăm o stație de beton dedicată. Aici o să avem un birou de suport pentru lucrarea dedicată tunelului. O să avem și un atelier mecanic. Ne-am mobilizat complet, avem o organizare de șantier completă, laboratoare montate, echipamentele sunt instalate, sunt funcționale, biroul administrativ îl avem montat deja de două luni, birourile de consultanță. Echipamentele încă nu le-am adus aici pentru tunel, sunt parcate acolo, la noi, la organizarea de șantier de la Tigveni. Ca activități preliminare, am început să facem drumul tehnologic, sunt utilizate două freze pentru coloanele forate pe care lucrăm și la podul 4 și lucram și la podul 2. (…) Tunelul o să-l facem cu sprijinul departamentului nostru PORR. Avem în momentul de față 300 de persoane mobilizate în șantier, din care 70 ingineri, topografi de calitate, tot ce înseamnă departamente suport și 230 de muncă efectivă. Avem deja 20 și ceva de persoane care au venit din Austria, care ne ajută acum la partea de montare, organizare de șantier și preconizăm undeva la mijlocul septembrie, sfârșitul septembrie să intrăm efectiv în tunel”, a spus inginerul Fernando Lopes, director proiect într-un videoclip publicat pe canalul de YouTube Raducu P Drum.

Norbert Hoerlein, managerul de proiect, spune că tunelul executat de PORR pe autostrada Sibiu – Pitești va fi construit cu o tehnologie de ultimă generație de excavare și va fi dotat cu echipamente moderne. Specialiști din Austria și Germania vor veni în România pentru a-i instrui pe muncitorii locali.

„Acest tunel va avea o lungime de 1.350 de metri și va fi primul tunel pe care îl vom construi în România, folosind noua metodă austriacă de construit tunele. Este o tehnologie de ultimă generație în construirea și monitorizarea tunelului utilizat în întreaga lume. În acest proiect vom utiliza echipamente de ultimă generație și vom executa această lucrare cu o echipă formată din experți locali în construcția de tuneluri și specialiștii noștri de la PORR, care vor veni din străinătate pentru instruirea personalului local și pentru a arăta muncitorilor români cum se construiește un tunel într-un mod rapid și în siguranță. La sfârșit, vom livra cel mai modern tunel rutier din România, cu cele mai moderne echipamente: telecomunicații, CCTV, ventilatoare de rezistență la foc de impuls. Va fi, sunt sigur, un punct de referință din această secțiune dintre Sibiu și Pitești, unde acum este nevoie să conducem mult timp peste munți. Acest tunel va conecta cele două părți din România dintre munți și va fi pentru șoferi o soluție foarte bună pentru a ajunge în aceste pâraie ale țării. Noua metodă austriacă de construit tuneluri folosește o tehnologie de ultimă generație în excavarea tunelului. Vom folosit echipamente speciale de excavat pentru a săpa tunelul. Avem aici un sol moale, nu este roca pe care trebuie să p înfruntăm, este ca și cum ai săpa în nisip. Apoi vom folosi beton torcretat pentru a stabiliza tunelul, beton pulverizat, iar după ce excavarea va fi gata, iar profilul tunelului va fi creat, vom face al doilea strat de beton, de aproximat 40-60 cm grosime, acesta reprezentând stratul final de suport, pe care îl denumim căptușeala tunelului. Secțiunea transversală a tunelului va fi de aproximativ 220-240 mp, excavarea în sine, și va fi umplut cu material pentru a creat stratul de bază pentru drum”, a spus Norbert Hoerlein, managerul de proiect.

Muncitorii vor lucra, începând cu luna septembrie, zi și noapte, în echipe formate din 30-40 de persoane, la acest tunel. „Vom lucra 24/7, de luni până duminică, 24 de ore pe zi. Excavarea nu poate fi oprită, deoarece este important sa procesul de construire să aibă continuitate, ca să realizăm căptușeala tunelului și să creăm un mediu sigur pentru echipă”, a adăugat managerul de proiect.

Sursa video: Raducu P Drum/YouTube

