Nu merg des în zona centrală a Sibiului cu mașina, dar în această săptămână am fost nevoit să ajung pe la orele prânzului în respectiva zonă, cu mașina. Am încercat să parchez în parcarea de la fosta Cazarmă 90, dar nu mai erau locuri. În parcarea din fața hotelului de peste drum, mai erau câteva locuri libere, dar blocate „pentru cei cazați la hotel” sau cel puțin așa mi-a spus un agent de pază care avea grijă ca nimeni să nu parcheze pe respectivele locuri. Am zis să încerc la parcarea de pe strada Xenopol. Surpriză și aici: deși erau locuri libere, acestea erau blocate și un domn „în livrea” îmi spune că parcarea este „doar pentru cei cazați la hotel”. Până la urmă, am găsit un loc de parcare undeva spre Piața Cibin, semn că zona respectivă, probabil, nu mai e așa atrăgătoare pentru turiști.

Da, știu, trebuia să folosesc transportul în comun și nu mai aveam această problemă, dar uneori mai ai nevoie să circuli și cu mașina personală.

De curiozitate, după ce am terminat treaba din zona centrală a Sibiului, am trecut și pe strada Școala de Înot, unde am găsit aceeași situație cu parcări „rezervate” pentru hotelul din zonă. Cred că merită precizat și reamintit sibienilor faptul că la hotelul de pe strada Emil Cioran, scările și rampa de acces au fost construite prin desființarea unei benzi de circulație de pe strada Emil Cioran (domeniul public), pe sensul de mers spre strada Justiției.

Din câte știu eu, TOATE parcările menționate de mine mai sus sunt PARCĂRI PUBLICE! Am fost și în alte orașe mari din Europa și, la hotelurile mari din zone centrale (zone mult mai aglomerate decât centrul Sibiului), se specifică pe site-ul hotelului sau site-ul de unde faci rezervarea, dacă acesta nu are parcare privată, faptul că „există parcare publică în apropierea hotelului”, dar nu am văzut nicăieri ca cineva „să țină” locuri de parcare dintr-o parcare publică, pentru oaspeții vreunui hotel!

Prin urmare, am tras concluzia că, dacă ești locuitor al Sibiului și vrei să parchezi în zona centrală, este aproape imposibil, dacă nu te cazezi în prealabil la vreunul din hotelurile de acolo. Mă întreb ce fac persoanele care lucrează în această zonă 0 a orașului și, din varii motive, decid ca într-o bună zi să vină la serviciu cu mașina și nu cu mijloacele de transport în comun!

Deși, în ultima perioadă, au fost amenajate locuri de parcare în diverse cartiere ale orașului, există și aici probleme. În anumite cartiere, deși sunt convins că la Primărie se cunoaște faptul că locurile de parcare sunt insuficiente, poliția locală ridică mașini considerate de dânșii parcate „ilegal”.

E normal ca un oraș să se dezvolte, e în beneficiul comunității, al oamenilor din acel oraș, dar poate trebuie puse și întrebări de genul: Care sunt modalitățile prin care se poate dezvolta sustenabil un oraș? Unde, când și dacă se oprește această dezvoltare? E posibil ca dezvoltarea unui oraș, dusă peste o anumită limită, să aducă la un moment dat mai multe deservicii decât beneficii acelui oraș?

Și mai am întrebări: Cât încasează (dacă încasează) Primăria Municipiului Sibiu pe locurile „rezervate” de hoteluri în parcările PUBLICE?!? De ce nu construiește o parcare supraterană în zona centrală a orașului?

