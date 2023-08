Un alt weekend plin de evenimente se anunță în acest sfârșit de săptămână la Sibiu. Muzică bună la cel mai așteptat eveniment din vara aceasta, concursuri, târguri de antichități și petreceri în aer liber sunt doar o parte dintre opțiunile pe care sibienii le au pentru sâmbătă și duminică.

Evenimente și activități dedicate atât pentru copii, cât și pentru adulți vor fi organizate la sfârșitul acestei săptămâni. La Sibiul de Odinioară sunt așteptați sibienii cu mic cu mare, de joi până duminică, în Parcul Tineretului. Ediția aniversară aduce pe scenă trupa internațională NANA, dar și concerte Akcent, Sweet Kiss, Body & Soul și Talisman. Copiii vor avea parte de activități și jocuri ca pe vremuri în mini parcul de distracții pregătit de organizatori.

Programul zilnic al festivalului este între orele 12.00 și 24.00. Intrarea este gratuită. Citește și: Ediție de gală la Sibiul de Odinioară – Concerte cu NANA, Akcent, Talisman, Sweet Kiss, Body & Soul și mulți alții în Parcul Tineretului!

Petrecere incendiară la Backyard

La Backyard se anunță petrecere epică, sâmbătă, 19 august. Sebastian, Adrian Eftimie și No Parachute vor face o atmosferă incendiară la The Home of Backyard, începând cu ora 22.00. Intrarea costă 30 lei înainte de ora 00.00 și 50 lei după miezul nopții. Rezervările se pot face la numărul de telefon +40 (743) 272 597.

Reggaeton party la Cotton

Cotton a pregătit pentru acest weekend două seri de neratat cu muzică ritmată, perfectă pentru a dansa până dimineața. Vineri, 18 august și sâmbătă, 19 august, vor fi seri cu muzică reggaeton, mixată de Pablo S. Rezervările se pot face la numărul de telefon: 0752 268 866.

Filme noi la CineGold

Cei interesați să petreacă un weekend liniștit pot opta pentru filmele noi difuzate la CineGold. „Scăpați din lesă”, „Blue Beetle”, „Mat și Chit: Spioni blană”, „Țestoasele Ninja. Haosul Mutanților”, „Flecaretii – Aventuri cu Pettson si Findus” sau pot vedea Metallica M72 World Tour In Direct din Arlington, Texas, Seara Intai (Concert LIVE).

Sibiu Wake Trophy, Lacul Binder

Începând de vineri până duminică se va desfășura Sibiu Wake Trophy la Lacul Binder. Sibiu Wake Trophy este o competiție internațională de cable wakeboard și wakeskate, organizată de Federația Română de Schi Nautic și Wakeboard. Înscrierile la competiție se pot face atât online, cât și la fața locului.

Târg de antichități în Piața Mică

Ton în acest weekend, sibienii pot să își găsească obiecte unicat la Târgul de antichități din Piața Huet. Între orele 10:00 și 21:00 tâgul este deschis turiștilor și sibienilor.

Școala în satul tradițional, la Muzeul Astra

Școala în satul tradițional se desfășoară în perioada 14-20 august, la Muzeul în aer liber. În perioada 17-20 august 2023, joi – duminică, între orele 10.00-13.00 și 14.00-18.00, se va desfășura un atelier de confecționat măști tradiționale sub îndrumarea Meșterului Iulia Negoiță. În weekend copii pot lua parte la teatrul interactiv ,,De nicăieri – aici, acolo, pretutindeni”.

Festivalul Tuberozelor

Gala “Hoghilag-Tărâmul-tuberozelor” se va desfășura în zilele de 19-20 august, în comuna Hoghilag. Sibienii, și nu numai, care vor ajunge în acest an la Festivalul Tuberozelor vor putea cumpăra produse agroalimentare locale: brânzeturi maturate, ouă certificată ecologic, miere, produse apicole, produse din carne, pâine şi produse de panificaţie, dar şi produse de artizanat, mare parte din ele confecţionate pe loc, inclusiv pictură şi produse pictate.

Pictură cu sare la Shopping City Sibiu

Copiii sunt așteptați duminică, între orele 17:00 – 20:00, la Shopping City Sibiu, în zona Food Court, etajul 1, la atelierul creativ: Pictură cu sare.

Tot în acest weekend la Sibiu se vor desfășura și Festivalul internațional al culturii romilor Sibiu Night Cross Challenge la Muzeul ASTRA.

