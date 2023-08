„Eu nici nu știu la ce firmă am lucrat”, „nu mi-am mai primit salariul”, „m-a dat afară” – sunt declarațiile a peste zece sibieni trași pe sfoară de fostul angajator. Sătuli să fie țepuiți și să aștepte să le fie respectate drepturile, angajații au mers inclusiv la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sibiu pentru a face plângere. Aceștia speră să se facă lumină în cazul lor și, totodată, își povestesc experiențele astfel încât niciun om să nu mai treacă prin ce au trecut ei.

Opt persoane au mers, vineri, la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sibiu pentru a depune plângeri împotriva aceluiași angajator. În total, 15 oameni, angajați la firme și în domenii de activitate diferite, susțin că au fost înșelați de patronul care gestiona toate afacerile. Oamenii au lucrat într-un salon de înfrumusețare, la o firmă de transport, la o cafenea, la o pizzerie, dar și la o firmă de curățenie, toate cu sediul fie în Șelimbăr, fie în Tălmaciu.

Salarii neplătite, muncă la negru și „combinații” în acte

Poveștile angajaților sunt absolut incredibile. Unii dintre ei susțin că, în repetate rânduri, i-au cerut angajatorului să le prezinte contractul de muncă pentru a-l putea semna. De fiecare dată, s-au lovit de aceeași barieră. Alții susțin că, deși erau angajați într-un domeniu de activitate, prestau și alte servicii pentru alte firme ale aceluiași patron. Mulți au lucrat ani de zile, alții doar câteva luni, dar toți susțin că au fost trași pe sfoară.

„Pe data de 2 mai 2023 am început serviciul în salonul deținut de acest domn. În nenumărate rânduri i-am cerut contractul de muncă să-l citesc și să-l semnez. M-a dus cu vorba, cum că contabila e plecată în concediu. O altă scuză a fost că l-a făcut, dar nu îl are la el. După trei săptămâni de muncă, în 19 mai, l-am anunțat că dacă nu îmi dă contractul de muncă, nu mă mai prezint în salon. Dânsul a susținut că acel contract există, însă nu are timp să mi-l aducă. Mi-am dat seama că e minciună și nu m-am mai prezentat la muncă. Am dat telefon la ITM, unde mi s-a spus că am avut contract de muncă din data de 19 mai, adică exact din ziua când l-am anunțat ca nu mai merg, pâna în data de 23 mai. Am insistat să-mi dea măcar banii pentru acea perioada când am fost la muncă și, bineînțeles, de aproximativ 3 luni mă poartă cu vorba, ba că nu are bani, ba că e plecat din localitate, ba că trebuie sa socotească, diferite scuze…”, a declarat, pentru Ora de Sibiu, una dintre fostele angajate.

Una dintre angajate susține că a lucrat într-o pizzerie care nu exista în acte. „Mie mai are sa îmi dea rest de plată 500 lei și să îmi mai plătească 15 zile de muncă, din care 10 de concediu. Angajată fiind pe o pizzerie care încă nu este înființată, pe postul de ambalator manual, am prestat servicii de dispecer transport, curățenie în regim hotelier, preluarea apelurilor pentru salonul de înfrumusețare, secretariat, toate în același salariu. Am lucrat în condiții de frig (fără caldură pe timp de iarnă).Am ținut evidența foștilor colegi în ceea ce privește pontajul zilnic și pot să confirm prezența lor la munca în timp ce nu erau plătiți”, a mai declarat o altă fostă angajată.

Altă angajată susține că, deși era manager marketing, a făcut inclusiv curățenie în apartamente de pe raza municipiului Sibiu, pe care patronul le închiria în regim hotelier. „Mie mai are sa îmi dea 2.000 de lei pentru 12 zile de lucru. A tot promis că mi-i dă din februarie, de când am plecat. Am descoperit imediat după angajare, în a doua lună, că nu îmi plătește taxele și i-am atras atenția. A zis că a greșit contabila. Că a declarat în prima lună doar 15 zile lucrate și 10 zile în cea de-a doua. Știind că îl urmăresc lunar, a început să declare corect. Am fost angajată manager marketing, dar Dumnezeu mai știe dacă e ceva ce nu am făcut în firma aia. De la curățenie în apartamentele de închiriat și spălat wc-uri, interviuri de angajare, cafele pe la cafenea și așa mai departe”, a povestit o altă fostă angajată la firmele aceluiași antreprenor.

„Eu eram declarată pe două firme, până în ianuarie când am sesizat că nu mai eram pe niciuna. M-a dat afară fiindcă am exagerat cu cererile mele. Când l-am întrebat de ce nu îmi apar cotizațiile la Casa de Pensii, contabila a zis că nu știe cât durează transferul de date între instituții. El a rupt contractul în iulie, printr-un mesaj, când mi-a zis că se încheie orice colaborare. Nu mi-am mai văzut ultimul salariul, de atunci mă rog de el să mi-l dea. I-am zis că nu îi cer banii pentru zilele de concediu rămase, ci doar pentru cât am lucrat. Dar e foarte reticent. Ori nu răspunde, ori răspunde și minte. Asta a făcut cu toată lumea”, a spus altă fostă angajată.

Plângeri la ITM

Toți angajații țepuiți spun că nu mai au speranța că își vor recupera banii munciți, însă își doresc ca nicio altă persoană să nu mai treacă prin ce au trecut ei. De aceea, au mers să sesizeze toate neregulile la ITM.

O primă plângere a fost înregistrată la ITM în luna martie a acestui an, iar în urma acesteia, inspectorii s-au sesizat. Patronul a refuzat atunci să dea explicații și să colaboreze cu instituția, astfel că a fost sancționat. „Ca urmare a sesizării dumneavoastră înregistrată la ITM Sibiu, vă facem cunoscut că reprezentantul legal al societății nu s-a prezentat la control, deși în acest sens inspectorii ITM Sibiu au parcurs procedura operațională. (…) Referitor la actele sesizate, în situația în care considerați faptul că societatea pentru care ați prestat activitate încalcă drepturile conferite de legislația în vigoare și în condițiile în care dumneavoastră dispuneți de alte dovezi, inclusiv martori, aveți posibilitatea să vă adresați instanței competente”, se arată într-un răspuns al ITM Sibiu oferit unuia dinte angajați în luna aprilie a acestui an.

Ora de Sibiu a încercat să ia legătura și cu angajatorul. Contactat telefonic, acesta a spus că nu dorește să facă declarații pe acest subiect.

