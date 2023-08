Dacă în trecut caii erau folosiți pentru lucrări agricole, acum, sunt mulți crescători de animale care țin caii, și în special pe cei de rasă, „de frumusețe”. Acesta este cazul și lui Lupu Șor, sibianul născut la Gura Râului, care a făcut publică pe rețelele de socializare pasiunea sa pentru creșterea armăsarilor și a devenit cunoscut în toată țară.

Vedetă pe Tik Tok, Lupu Șor a strâns o comunitate de aproape sute de mii de oameni care îi urmăresc videoclipurile. Mutat la casa părintească din Orlat, Lupu Șor administrează afacerea lăsată moștenire de familie, o firmă de cherestea, și îngrijește unii dintre cei mai frumoși cai din județul Sibiu. De la o vârstă fragedă, tânărul de 37 de ani a călcat pe urmele tatălui său, arătându-și pasiunea pentru îngrijirea cailor de rasă.

„Pe vremea lui Ceaușescu, tatăl meu a câștigat mai multe diplome pentru cel mai bun îngrijitor de animale din județul Sibiu. Pasiunea am preluat-o de la el, fiind un împătimit al cailor și am preluat ștafeta de la el. Din cinci copii, unul trebuia să semene cu el. Eu sunt cel mai mic. Această pasiune s-a înfiripat de când eram copil”, povestește Lupu Șor.

În prezent, sibianul are patru cai de rasă pe care îi consideră „copiii” lui – Corbu, Rygo, Vegas și Dyablo. Doi armăsari sunt rasa sânge rece unguresc, unul este metiș din sânge rece unguresc și iapă românească și celălalt metiș din sânge rece polonez și iapă românească. Dintre cei patru, Corbu este primul cal pe care l-a cumpărat din străinătate în urmă cu nouă ani și care i-a devenit prieten. Lupu Șor l-a crescut de mic și spune că este unul dintre cei mai frumoși armăsari din România.

Viral pe Tik Tok din greșeală

În urmă cu doi ani, Lupu Șor a încărcat un videoclip cu unul dintre caii săi pe rețeaua de socializare Tik Tok. La momentul respectiv nu s-a gândit că armăsarii vor ajunge „vedete”. Un prieten l-a sunat după două săptămâni de la publicarea videoclipului pentru a-i da vestea că a ajuns viral. După aproape două mii de postări, Lupu Șor a strâns o comunitate de peste 700 de mii de oameni care îl urmăresc.

„Am auzit de platforma Tik Tok demult. Am încărcat un clip, nu știam de hashtag-uri atunci, l-am postat și după am uitat complet de platformă. După două săptămâni mă sună cineva să îmi spună că mi-a comentat foarte multă lume la videoclip, printre care și vedete. După am început să postez mai des”, spune tânărul.

Lupu Șor spune că are foarte multe idei de clipuri. Dificultatea este atunci când trebuie să aleagă melodia potrivită. „De jumătate de an postez aproape zilnic. Sunt videoclipuri pe care le postez și după trei luni pentru că vreau să găsesc o melodie care să se potrivească. Îmi ia un sfert de oră să fac un clip pe Tik Tok. În general, postez ce îmi place. Fac zece filmulețe și din ele, de obicei, aleg cinci”, spune acesta.

Videoclipurile lui Lupu Șor ajung la sute de mii de oameni. Unul dintre ele a fost văzut de aproape 70 de milioane de persoane. „Multă lume în ziua de astăzi nu mai știe ce înseamnă un cal și sunt curioși. În general, unde merg mă recunosc oamenii ca fiind băiatul cu cai de pe Tik Tok. Săptămâna aceasta, în timp ce eram pe Transalpina, a venit cineva la mine să mă întrebe dacă am caii cu mine”, povestește tânărul.

„Țin caii de frumusețe”

Lupu Șor ține caii „de frumusețe” și pentru montă. Tânărul spune că este mult de muncă pentru îngrijirea lor, dar o face din plăcere. În funcție de timpul liber acesta merge cu ei și la expoziții prin țară.

„La un moment dat i-am vândut pe toți, mi se părea că nu mai fac față lucrului, dar la câteva săptămâni iar am cumpărat cai și căruță cu hamuri. De armăsarii pe care îi am mă ocup eu. Tatăl meu mă ajută când este nevoie. După ce termin lucrul la firma de cherestea mă duc să le cosesc căluților, vin acasă, le dau grăunțe, le fac curat, le dau mâncare pentru noapte, le pun așternut. Mai mergem și la expoziții și târguri cu ei”, spune Lupu Șor.

Tânărul va merge duminică, 20 august, cu unul dintre cai la concursul de frumusețe organizat la Turda.

