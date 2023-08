Dintr-o fericită întâmplare, în 1992, după absolvirea Colegiului Gheorghe Lazăr, am decis să mă înscriu la cursurile Facultății de Științe, optând pentru Specializarea Turism-Servicii. Spun ”dintr-o fericită întâmplare” pentru că era pe atunci singura specializare de profil economic disponibilă. Am constatat mai târziu că a fost o potrivire perfectă, pentru că am îndrăgit imediat acest domeniu, atât de ofertant în satisfacții personale, cel puțin pentru mine.

Am studiat timp de 5 ani, iar în ultimul an de studiu am lucrat în paralel într-o agenție de turism operatoare, unde am avut ocazia să învăț de la dl. Ilie ROTARIU aproape tot ce era de știut despre acest domeniu, al turismului.

După finalizarea studiilor am continuat ca tânăr preparator și mai apoi asistent în cadrul Facultății în care m-am format, iar acum activez tot acolo, ca lector universitar. Cu toate acestea, nu cercetarea a fost cea care m-a atras, ci activitatea practică în turism. În toți anii care au trecut, am îmbinat activitatea de predare cu cea practică, în cadrul micilor afaceri de familie pe care le-am gestionat împreună cu soția și mai târziu cu copiii noștri. Am considerat că e un privilegiu să poți organiza evenimente sau gestiona apartamente în regim hotelier și să ai, în același timp, ocazia să le împărtășești studenților o mulțime de aspecte practice legate de ceea ce predai la clasă.

În 2013 am urmat timp de 7 luni cursurile școlii de ghizi organizată de cei de la EXIMTUR Cluj-Napoca, absolvirea acesteia permițându-mi să obțin ecusonul și atestatul de ghid național de turism în 2014.

Odată cu începerea colaborării cu Anii Drumeției, la jumătatea lui 2022, am inițializat demersuri pentru obținerea specializării de ghid montan, urmând cursurile teoretice și făcând aplicațiile practice necesare. Astfel, din 2023, dețin și această specializare, care mă ajută acum să transmit și altora pasiunea pentru drumețiile montane, pe care am dezvoltat-o de pe la vârsta de 12 ani.

Ca ghid de turism național (cultural) am ghidat diverse grupuri private, cu precădere formate din străini, prin aproape toată țara. Am văzut în apariția pandemiei nu doar o criză, ci și o oportunitate, pentru că, chiar dacă turiștii străini nu au mai venit în România, au început cei români să caute diverse variante de a călători în zone în care să se întâlnească cu cât mai puțini alți oameni. Astfel am început colaborarea cu Anii Drumeției și treptat, am studiat profilul turiștilor care veneau cu mine, astfel încât să-mi pot adapta oferta la dorințele acestora. Am țintit cu precădere două categorii de clienți: pe de o parte pe cei care doreau să călătorească cu soția/soțul și cu copiii, oferindu-le așa zisele ”drumeții în familie” (în care părinții să-și poată aduce copiii de la 4-5 ani începând cu ei, astfel încât să le insuflăm acestora dragostea pentru munte și drumeție), iar pe de altă parte pe cei care doreau drumeții făcute într-un ritm mai susținut și pe distanțe mai lungi, de dificultate medie.

Nu am subestimat însă nici importanța cultivării acestei pasiuni în rândul celor mici, drept pentru care am propus și realizat peste 12 drumeții de tip ”drumeție cu clasa”, desfășurate în cadrul proiectului Anii Drumeției.

Încerc ca la fiecare drumeție să integrez în ofertă și o ”surpriză” (uneori dulce) sau un element cultural, convins fiind că această mare comunitate, a ofertanților din turism poate să se dezvolte organic prin efortul nostru, al fiecăruia, de a ne promova reciproc, dar și pentru că turiștii se bucură să descopere prestatori sau locuri de care nu știau până atunci.

Așa au aflat turiștii în toamna lui 2022, într-o drumeție la Hosman, că hencleșul este un desert tradițional al comunității săsești pe care îl pot găsi și acum produs de un punct gastronomic local din Mândra. Tot așa am descoperit împreună cu turiștii Căsuța MGS de pe Dealul Derjani, Căsuța din munți de lângă vf. Măgura, Casa cu povești și proiectul Țara Colibelor de pe Valea Sadului sau ospitalitatea familiei Stancu din Râu Sadului, care ne-au pregătit o masă tradițională la finalul unei drumeții istovitoare.

Tot în acest fel vor avea ocazia să descopere duminică, 20 aug., povestea minunatelor tuberoze, la finalul unei drumeții pe care o vom face între Hoghilag și Prod, la finalul căreia vom participa la Sărbătoarea Tuberozelor, ediția 2023.

