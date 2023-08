Cu un lot remaniat complet în această vară și cu Cosmin Vâtcă pe bancă, Voința Sibiu pare a fi una din candidatele la titlul județean, alături de FC Avrig.

Rămasă în Liga 4 după promovarea Mediașului, care a eliberat un loc, Voința Sibiu a investit masiv și și-a clădit un lot solid, capabil să lupte pentru titlul județean în Sibiu. O dovadă în acest sens au fost și remizele din amicale contra unor echipe de Liga 3, 1-1 cu Unirea Alba Iulia și vineri, 0-0 cu ACS Mediaș.

”Sunt un coleg mai mare pentru jucători”

Cosmin Vâtcă știe că are jucători cu calitate pentru nivel județean și speră în rezultate pozitive și în jocurile oficiale. ”A fost un meci bun, obiectiv îndeplinit la ce ne-am propus, nu ne interesa neapărat rezultatul, ne interesa foarte mult ca echipa să se închege, să stea bine în teren, să aibă încredere. În urmă cu o lună ne-am adunat toți, suntem 30 de oameni noi la clubul acesta, dar am încredere că vom face o figură frumoasă. Am fost portar și probabil văd mai bine jocul de pe margine, cum îl vedeam din poartă. Sper să ajut echipa, asta le-am transmis, sunt un coleg mai mare al lor, nu neapărat un antrenor, am jucători foarte receptivi la indicații și chiar înțeleg ce le zic”. Printre jucătorii veniți în această vară sunt Mario Goia, Adrian Șulea, Rareș Iaru, Adrian Șulea, Andrei Doda, Tudor Hulpușiu, Lucian Condrea, Gabriel Dugulan, Ruben Vecerdea, Alexandru Samoilă, Claudiu Morariu, Ramzi Rekik (Tunisia), Adrian Secășan, Ioan Timiș, Cristobal Oprișor sau Radu Aldea.

Fostul portar speră ca jucătorii săi să închege rapid o echipă. ”E greu să încheg o echipă, și eu sunt nou în meseria asta, dar îmi pun toată energia și toate cunoștințele mele să formez această echipă, ca să joace un fotbal de plăcere și jucătorul să aibă o dezinvoltură, pentru că valoare individuală au. Dacă reușim să punem în practică și jocul lor individual și calitățile lor în slujba echipei, atunci va fi bine. Încerc, pas cu pas, odată cu echipa cresc și eu ca viziune și ca antrenor și ca orice” a spus Vâtcă pentru pagina oficială a Voinței Sibiu.

”Echipa să joace fotbal”

Cosmin Vâtcă a explicat și de ce a renunțat în această vară la Dumbrăveni, pentru a merge la Voința, unde s-au făcut investiții importante. ”La Dumbrăveni a fost teoretic un plan destul de frumos și bine pus la punct, dar în momentul acesta atât s-a putut, fără bani nu poți face nimic în fotbal. Trebuia un buget mult mai mare ca să ne dorim mai mult, nu s-a putut. Am înțeles exact cum stau lucrurile, am primit un telefon de la conducerea echipei Voința, nu am stat mult pe gânduri și am acceptat. Îmi doresc în primul rând ca echipa să joace fotbal, să se apere bine, să închidă bine spațiile, când trebuie să și construiască, cât se poate la nivelul acesta, dar sunt convins că o să reușim. O să mai avem antrenamente, mai vrem un amical în weekendul viitor, apoi intrăm în linie dreapta spre Liga 4 și acolo deja lucrurile vor sta puțin diferit”

