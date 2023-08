FC Hermannstadt va juca luni, de la ora 18.30, la Sfântu Gheorghe, cu Sepsi, în meci contând pentru etapa 6 a Superligii.

Se anunță o deplasare foarte dificilă pentru echipa lui Măldărășanu, Sepsi fiind neînvinsă în acest sezon, în care s-a calificat și în play-off-ul Conference League, unde va întâlni joia viitoare pe Bodo Glimt (Norvegia). Mai mult, în campionat, covăsnenii au cea mai bună defensivă, cu doar un gol primit în patru meciuri. Sepsi s-a impus în fiecare din ultimele trei confruntări directe.

Descoperă oferta de pariuri Superbet pentru partida cu Sepsi!

FC Hermannstadt vine după două săptămâni de pauză, după ce nici ea nu a jucat în etapa anterioară, având jocul cu FCSB amânat. Sibienii au două victorii și două înfrângeri, dar Marius Măldărășanu vrea să administreze lui Sepsi prima înfrângere.

”Este o deplasare foarte grea, cu o echipă de play-off, la fel de omogenă ca și noi, cu un lot foarte echilibrat, o echipă foarte bună, care știe să atace și să se apere. Ne dorim să mergem cu încredere, să câștigăm, va trebui să nu mai facem erorile făcute la meciul contra Craiovei, când pe atacurile noastre am fost expuși la contraatacurile adverse și trebuie să învățăm din asta. Au fost momente în care am interpretat greșit fazele, un fault tactic este binevenit câteodată, chiar dacă apar cartonașele. A fost o pauză neașteptată, a fost pe undeva un lucru corect, s-a dorit să fie ajutate echipele din cupele europene, un meci merge, dar apoi depinde de fiecare. Am umplut acest gol, am luat două amicale, pentru a integra pe cei nou-veniți și a da minute și celor care au jucat mai puțini, iar cei care au jucat mai mult să rămână în ritm de competiție” a spus antrenorul Sibiului, Marius Măldărășanu.

Descoperă cea mai bună ofertă de pariuri la Superbet!

Trupa lui Măldărășanu evoluează foarte bine în deplasare. În ultimele șase deplasări oficiale, echipa de lângă Cibin a consemnat patru victorii. Tehnicianul pariază pe Murgia și Ciubotaru, ultimii veniți la Sibiu. ”Murgia are calitate, cu experiență, vine din Seria B, sunt sigur că ne va ajuta, trebuie un pic de răbdare, va fi cu noi lot. Lui Kevin îi prevăd un viitor strălucit, are doar 19 ani, dar trebuie să avem mare grijă când îl aruncăm în luptă, poate fi expus, joacă pe o poziție pe care există un risc. Este tehnic pe un fundaș stânga, poate juca și mai sus, îi trebuie încredere și jocuri” a explicat tehnicianul.

Jipa, singurul absent

Singurul absent din lot este mijlocașul stânga Jipa, care are probleme medicale. În schimb, Paraschiv este aproape refăcut după entorsa suferită la meciul cu Universitatea Craiova și va face deplasarea. ”Para va merg cu noi, vedem la ora jocului dacă va fi apt 100% și atunci cu siguranță el va intra. Jipa, din păcate nu este ok” a mai anunțat Marius Măldărășanu.

Echipă probabilă: Letica – Butean, I. Stoica, Găman, Oroian – Sota, Alhassan (Biceanu) – Balaure, Neguț, D. Iancu – Paraschiv.

Ai aflat că