Atacantul lui FC Hermannstadt, Daniel Paraschiv a anunțat la flash-interviul de după meciul de la Sfântu Gheorghe, scor 1-1, că își dorește să plece de la echipă, însă clubul cere un preț piperat.

Paraschiv spune că sunt în continuare discuții pentru plecarea sa, dar nu știe de ce nu se și concretizează într-un transfer. ”Din ce știu eu, mai vin oferte, dar undeva se pierd, nu știu exact care este situația, nici eu nu le dau curs până nu își dă și clubul ok-ul. Până la urmă, degeaba vorbesc eu cu diferiți agenți, când am contract aici, nu este corect nici față de club nici față de cei de aici. Au mai fost discuții să plec, dar fie oferta nu mai vine, fie ea vine și este refuzată” a declarat Paraschiv la Digi Sport.

”Prețul cerut este un pic piperat”

Jucătorul a dus la flash-interviu un dialog la distanță cu conducerea lui FC Hermannstadt, solicitând să fie lăsat să plece. Para crede c sumă corectă pentru un transfer este undeva la 800 mii euro. ”Vorbim de un jucător care a evoluat în play-out, nu știu exact care ar fi prețul corect, dar cred că, din ce am auzit este un pic piperat. Eu cred că valorez cât spun siteurile de specialitate, undeva la 800 mii euro. Mă simt bine la Sibiu, am un rol important aici, dar este momentul să plec. Nu mai sunt un tânăr de perspectivă, am deja 24 de ani, dar nu plec acum, trec anii peste mine și risc să mă plafonez, nimeni nu își dorește asta” a mai spus Paraschiv.

”Putem mult mai mult”

”După 1-1 cu Sepsi, jucătorul lui FC Hermannstadt crede că echipa sibiană poate mai mult. ”Nu știu dacă suntem în grafic, ne dorim victoria la fiecare meci și am pierdut deja două partide. Consider că puteam obține și la acest meci trei puncte, nu este un parcurs rău, dar putem mult mai mult. Nu suntem chiar la zi cu banii, mai avem câteva restanțe, dar fiecare jucător este cu mintea la fotbal, deoarece condițiile sunt foarte bune la Sibiu” a anunțat Paraschiv.

