După remiza de luni seară de la Sfântu Gheorghe, 1-1 cu Sepsi, antrenorul echipei FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu crede că echipa sa suferă în privința deciziilor luate în prejma careului advers.

Măldărășanu a spus că, din punctul său de vedere, prima repriză a jocului de la Sfântu Gheorghe a fost una perfectă. ”A fost un joc destul de bun, o primă repriză perfectă. Spun asta pentru că am construit, am avut posesie, dar suferim în ultima treime. Nu luăm tot timpul decizia corectă, nu avem agresivitate. A venit o fază care nu anunța nimic și a ieșit acel gol. Ne-am văzut conduși. Mă bucur că am revenit, efort foarte mare. Apoi ne-am retras, au pus presiune. Au încercat să aducă mingea în fața porții și să creeze. Dar e un punct care se contorizează și până la urmă nu am pierdut” a declarat Măldărășanu la Digi Sport.

”Sunt supărat, decizia nu îmi convine”

Măldărășanu este supărat că arbitrul Vidican a validat golul marcat de covăsneni în minutul 45, la o fază la care Bejan a fost clar împins. ”Am văzut și eu faza, e o împingere. Adversarul îl împinge pe Bejan. Nu are rost să comentez, avem VAR, nu înseamnă că cei de acolo nu greșesc. Sunt supărat, sunt decizii care nu ne convin. Poate sunt subiectiv, cred că a fost un fault ușor. Nu mai contează dacă s-a dat sau nu”.

Antrenorul Sibiului spune că are o echipă mai bună decât sezonul trecut, dar acest lucru nu garantează și prezența în play-off. ”Am avut continuitate în evoluții, am avut multe ocazii în toate meciurile, puteam avea mai multe puncte, e o realitate. Asta le-am cerut. Puteam să câștigăm. Cred că puteam avea mai multe puncte în clasament. Consider că avem o echipă mai bună, dar nu înseamnă că vom face același număr de puncte, pentru că atunci am fi iar sus. Vom vedea, ne facem jocul. Vor veni și victoriile”.

”Sper să nu plece Paraschiv”

Tehnicianul își dorește ca, după plecarea lui Opruț, Paraschiv să rămână la Sibiu. ”Nu știu dacă va pleca Paraschiv, dacă ar fi după mine nu aș vrea să plece. Dacă nu va fi o ofertă bună pentru club, nu știu cum ar fi Para din punct de vedere mental. Sper să nu îl pierdem. Dacă ar fi să fie, sper să fie bine și pentru club și pentru el. Dacă va pleca cineva, noi trebuie să găsim soluții. Nu mai facem transferuri, acesta este lotul”, a spus Marius Măldărășanu la finalul partidei de la Sfântu Gheorghe, 1-1 cu Sepsi.

