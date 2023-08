Comuna Rășinari, una din cele mai frumoase comune ale României, The best tourist village, este gazda celei de-a XX-a ediții a ,,Festivalului Brânzei și al Țuicii”. An de an, pe Valea Ștezii, tineri frumoși îmbrăcați în costume tradiționale încântă turiștii cu dansul lor vesel, cunoscuți cântăreți de muzică populară din Mărginimea Sibiului și din alte colțuri ale țării strâng ropote de aplauze de la mulțimea adunată.

Pe parcursul celor două zile de festival va avea loc târgul de produse tradiționale, unde începând cu ora 10.00 putem gusta produse tradiţionale specifice Mărginimii Sibiului, brânzeturi, tocană de oaie la ceaun, cocoloș cu brânză, pastramă și să ne bucurăm de programul artistic oferit de ansamblurile folclorice și de interpreți de muzică populară. Manifestarea culturală este organizată de Primăria Rășinari în colaborare cu Asociația Pentru Promovarea Artelor Spectacolului Fringe, Asociația Călușerii Rășinari, Asociația Turismul Sibian, Asociația Pensiunilor Agroturistice din Rășinari, Asociația Rășinari Confluențe Europene și este co-finanțată de Primăria Rășinari prin Agenda Culturală 2023 și de Consiliul Județean Sibiu prin Agenda Culturală și Comunitară 2023.

PROGRAM SÂMBĂTA, 26 august 2023

Ora 13:30 Obiceiuri pastorale la Rășinari cu Grupul Folcloric Nunta Ciobănească

Ora 14:00 Spectacol oferit de Ansamblul Călușerii al Căminului Cultural din Rășinari, Fluierașii din Rasinari și invitații

Grupul de muzică tradițională românească Junii coordonat de Cosmin Verde

Ora 15:30 Dechiderea Oficială a Festivalului și vizitarea standurilor de brânză și țuică

Ansamblul Nedeea de la Novaci și Ansamblul Liviu Dafinescu de la Baia de Fier

Grupul vocal Floare de Bujor de la Gura Rîului coordonat de Chivuta Cîmpean

Spectacol oferit de Melania Gijulete, Cătălin Dudaș, Victorina Stan și Maria Oancea

Ansamblul Junii Petrilei, din Petrila, Ansamblul Ciuleandra, din Topoloveni, Ansamblul Șureanca de la Șura Mică și Ansamblul Rabsozii Văii Mureșului din Harghita

Ora 19:30 Recital oferit de Adina Roșca și Cătălin Doinaș



DUMINICA, 27 august 2023

Ora 10:00 Desfăşurarea festivalului cu vizitarea standurilor

Ora 13:00 Pregătire ,,Cocoloș cu brânză – Bulzul Festivalului 2023” produs tradiţional pentru degustat din specialitatea festivalului

Obiceiuri pastorale la Rășinari

Spectacol oferit de Ansamblul Căluşerii a Căminului Cultural din Rășinari Grupul Vocal al Reuniunii Mărginenilor coordonat de Rodica Popa Comaniciu

Ansamblul Dor de la Băbeni și Fluierașii de la Jina

Program oferit de grupurile vocale Doruri sibiene și Mlădițe sibiene coordonate de Izabela Tomiță

Ansamblul de la Polovragi, Ansamblul de la Vaideeni, Ansamblul de la Șoimuș, Ansamblul Doina Bistrei din Zăvoi

Ora 17:30 Spectacol oferit de Nicoleta Voica

Cânt și joc Ansamblul Măgura din Codlea, Brașov si Ansamblul Vasile Lucaciu – Sisești de la Maramureș

Spectacol oferit de Ansamblul Căluşerii al Căminului Cultural din Rășinari

cu invitații

Ora 20:00 Recital oferit de Doinel Handorean cu formația

Foc de tabără cu participarea Grupului de Dansatori Rășinăreni

