CSC 1599 Șelimbăr este liderul surpriză din Liga 2, după disputarea primelor trei etape din sezonul regular și un mare merit pentru transformarea echipei în această vară îl are antrenorul Claudiu Niculescu.

Șelimbărul are un start exploziv în acest sezon, cu trei victorii în campionat din tot atâtea etape și una în cupă. În plus, echipa sibiană a impresionat și prin jocul bun prestat în aceste jocuri, în care a primit doar un gol, în cupă. ”Mă așteptam la acest start de Liga 2, știu foarte bine ce băieți antrenez, știu ce am lucrat în pregătire și chiar asta mi-am propus înainte de startul sezonului. Când am văzut țintarul, eu și conducerea am discutat și ne-am propus ca după 3 etape sa avem 9 puncte, iată că am realizat acest lucru. Ne ajută faptul că am ajuns pe locul 1, este o situație de conjuctură deocamdată. Ne bucurăm că suntem aici, dar trebuie să dăm mult mai mult la fiecare meci. Am arătat destul de bine în aceste prime trei meciuri, normal că mai putem îmbunătăți aspecte în ceea ce priveste jocul, pentru că știu foarte bine băieții și calitățile lor, de aceea spun că ei pot și mai mult” a spus Claudiu Niculescu în exclusivitate pentru Ora de Sibiu.

Începe o serie foarte dificilă

Pentru CSC 1599 Șelimbăr începe o serie de meciuri tari. În etapa 4, echipa sibiană va juca în deplasare la Chiajna, echipă pe care a antrenat-o în startul sezonului trecut și Claudiu Niculescu. Apoi, în etapa 5, echipa sibiană va juca pe teren propriu cu CSA Steaua.

”Toate meciurile sunt grele la Liga 2, cunosc foarte bine eșalonul secund. Urmează o serie de meciuri foarte grele, împotriva unor echipe care au ca obiectiv accederea în play-off sau promovarea. Seria aceasta începe sâmbătă cu Chiajna, acolo unde am antrenat și știu bine ce este acolo, este un club care oferă toate condițiile pentru performanță. Vom avea un meci foarte greu, Chiajna este o echipă cu antrenor foarte bun, cu jucători cu experiență la Liga 1 și nu numai, o echipă care îl are pe fostul meu coleg Gabi Tamaș, cel mai experimentat jucător din Liga 2, care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Dar, trebuie să fim încrezători, să mergem cu multă dorința de a câștiga, cu încredere, să ne facem jocul și să obținem un rezultat bun” a mai spus tehnicianul echipei din Șelimbăr.

”Am adus jucătorii pe care ni i-am dorit”

Fostul atacant este mulțumit de lotul pe care îl are la dispoziție, fiind aduși jucătorii doriți, după ce s-au vizionat multe CD-uri. Ultimii veniți la echipă, Berisha, Mouasso și Babovic nu sunt încă puși la punct cu pregătirea fizică. ”Am adus exact jucătorii care ni i-am dorit. După ce s-a terminat sezonul trecut, timp de 2 luni am vizionat cu conducerea foarte mulți jucători și i-am adus pe cei pe care ni i-am dorit. Mă pot declara mulțumit de lot, sunt unii jucători care încă sunt în urmă cu pregătirea fizică, pentru că au venit la o lună după ce începusem pregătirile. Pe Berisha ni l-am dorit foarte mult, dar și el are nevoie de timp să ajungă la parametrii optimi pentru a putea să dea randamentul maxim. Ușor, ușor, să trecem cu bine de meciurile pe care le mai avem până la întreruperea campionatului și cred că după acea perioadă de pauză, vom avea toți jucătorii la capacitate de aproape 100% din punct de vedere fizic” a mai spus Claudiu Niculescu.

