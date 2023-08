A fost publicată în Monitorul Oficial decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) prin care se prelungește perioada care poate trece de la încheierea unui contract de asigurare RCA până la intrarea în vigoare a acestuia.

De marți, șoferii își pot cumpăra o poliță RCA și cu 60 de zile înainte ca aceasta să intre efectiv în vigoare, măsură utilă în contextul unei pieței în care presiunile pe scumpirea RCA sunt constante.

Decizia, anunțată de Economica în urmă cu aproximativ o lună , vizează în mod direct și șoferii care au RCA încă valid la Euroins, al căror număr se ridică la circa 1,8 milioane. Mai ales în contextul în care valabilitatea asigurărilor Euroins va fi prelungită cu trei luni, până pe 8 decembrie , măsura îi ajută pe clienții Euroins să evite perioadele în care piața va fi aglomerată (în jurul datei în care polițele vor expira automat, conform legii) și să cumpere RCA la un preț mai bun.

” Proiectul are in vedere modificarea prevederilor art. 13 alin. (12) din Norma nr. 20/20171 prin care este reglementata perioada in care contractul RCA poate intra in valabilitate de la momentul incheierii acestuia. (…) Prin propunerea de modificare se are in vedere prelungirea cu 30 de zile a termenului prevazut in prezent de prevederile art. 13 alin. (12), astfel incat termenul maxim pentru intrarea in vigoare a contractelor RCA sa fie majorat pana la 60 de zile de la incheierea contractului”, se preciza în nota de fundamentare a proiectului le cărui prevederi au intrat astăzi în vigoare.

Pachet de măsuri pentru clienții și păgubiții Euroins Prelungirea valabilității polițelor emise de Euroins până la data de 8 decembrie este o măsură care ar trebui privită împreună cu alte două decizii gândite la nivelul ASF. Este vorba în primul rând despre limitarea prețurilor la nivelul maxim practicat de fiecare companie în parte, pe fiecare segment de clienți, la data de 28 februarie 2023. Această măsură va permite celor a căror poliță expiră să achiziționeze una nouă la un preț relativ comparabil cu cel de dinainte de falimentul Euroins. Despre celelalte măsuri din pachet, detalii mai jos.

