Fostul administrator al firmelor de construcții Kynsib și Hermes Sibsped, Nicolae Pițigoi, și actualul patron al firmei Consib Corporate Sib SRL, este acuzat de un fost angajat și de un colaborator al acestuia că le datorează bani. Mai mult o beneficiară a serviciilor firmei Consib Corporate Sib susține că a fost mințită de nenumărate ori de Nicolae Pițigoi și că acesta ar trebui să îi înapoieze câteva mii de euro pentru că a estimat greșit suprafața locuinței reabilitată.

Nu este prima dată când Pițigoi este acuzat de „țepe”. La începutul anului prezent, mai mulți sibieni au contactat Ora de Sibiu pentru a-și spune experiențele trăite cu administratorul firmelor de construcții, respectiv contracte nerespectate. O parte dintre beneficiarii care au apelat la serviciile acestuia așteptau să li se înapoieze banii, la fel ca și un antreprenor care i-ar fi vândut materiale de construcție în valoare de peste 80.000 lei, sumă de bani care nu i-a fost restituită până la acel moment.

Șapte luni mai târziu de când mai multe persoane au povestit despre „practicile” lui Pițigoi, un angajat, un colaborator și un beneficiar al serviciilor acestuia îl acuză de aceleași fapte necinstite, respectiv nerespectarea contractelor, zilelor de plată sau a sumelor de bani, care se lasă așteptate de la o zi la alta.

„Ne-a mințit că ne dă banii, mâine, poimâine…”

Vasile Antoni este unul dintre foștii colaboratori ai lui Pițigoi. Vasile a lucrat pentru Consib Corporate Sib aproximativ o lună de zile, fără contract de muncă. Acesta a observat nereguli cu plățile și s-a decis să se retragă, însă chiar și așa Pițigoi ar mai avea să le dea celor cinci muncitori aproape 7.000 lei pentru lucrările prestate.

„Suntem cinci băieți care lucrăm la el de mai bine de o lună de zile. Eu am început să lucrez la el din 27 iulie. A zis că plătește 200 lei pentru ajutorul de meseriaș, pe zi, și 300 lei pentru meseriași. El ne-a spus că ne face contracte, dar zicea că le are în mașină și că trebuie doar semnate. Noi nu avem nimic la mână. Ne-a dat bani, vreo 6.000 lei și trebuia să ne mai dea 6.700 lei până vineri. Ne-a mințit că ne dă banii, mâine, poimâine, dimineață la 10, la 12 și nici în ziua de astăzi nu ne-a băgat banii. M-am dus pe benzina mea, că noi am făcut naveta la Sibiu”, spune bărbatul.

Vasile a luat o lucrare separată, tot prin intermediul lui Pițigoi, însă spune că nu a fost plătit pentru ea, așa cum i s-a promis inițial. „Eu am luat o lucrare de la el, separat. M-am dus doar eu cu un băiat. Am turnat o fundație și a zis că îmi dă 2.000 lei în mână când e gata. M-a mințit. Miercuri am terminat și nu ne-a dat banii. La opt seara a zis că „ai banii în cont”. Atunci mi-a făcut un print-screen că mi-a trimis banii, dar, de fapt, el și-a transferat de pe un cont pe altul bani și a scris numele meu acolo. Când m-am întâlnit cu el i-am spus, dar a zis că nu e adevărat”, povestește Vasile.

Cei cinci muncitori în construcții ar fi trebuit să meargă săptămâna aceasta la București, însă din cauza problemelor cu banii generate de amânările făcute de administratorul firmei, au rămas acasă. „Am vorbit cu el și mi-a zis că dacă nu mergem la lucrările de la București, nu ne mai dă banii. Duminică trebuia să mergem la București, dar nu ne-am dus. A zis că ne dă 1.000 lei când ajungem la București, marți, o altă sumă de bani și miercuri alta, iar dacă nu ne convine să ne ducem acasă. I-am zis să ne bage jumătate din banii datorați și după mergem să continuăm lucrările și a zis că nu se poate așa ceva”, spune Vasile.

Constantin Hanz este fost angajatul firmei de construcții administrată de Nicolae Pițigoi. Spre deosebire de ceilalți patru, el a avut contract de muncă.

„Tata lucra la el. Eu doar ce mă întorsesem din Austria și am început să lucrez pentru el. Mi-a făcut și contract, dar în iunie. Problemele au apărut din prima lună când mă tot amâna cu banii. Nu mi-a băgat salariul. Am mers la București, la lucru, și iar trebuie să ne dea bani pe zilele lucrate și ne tot amână. Colegului meu i-a făcut un pdf fals că i-ar fi trimis banii. Am plecat acasă de la București pentru că nu ne-am primit banii. Nu mai lucrez la el de două săptămâni. Ar mai trebui să ne dea 7.000 lei”, spune Hanz Constantin.

Trei dintre cei care au lucrat pentru Pițigoi Nicolae au depus plângere la ITM, în decursul acestei săptămâni. „Luni seară ne-a rugat să ne retragem plângerea că ne va da banii sâmbătă”, spune Vasile Antoni.

„Omul acesta este doctor în ticăloșie”

O sibiancă, ai cărei părinți au beneficiat de serviciile prestate de firma lui Nicolae Pițigoi, îl acuză de înșelătorie. Aceasta spune că Pițigoi ar fi încasat 10.000 de euro în trei luni de zile, pentru o lucrare de mântuială care nici în prezent nu este finalizată.

„În trei luni de zile, omul acesta a încasat peste 10.000 de euro și a făcut o lucrare de mântuială. A trebuit să vin eu din alt oraș să văd că lucrările se apropie cât de cât de final. I-a fraierit și le-a cerut mult mai mulți bani decât valoarea întregii lucrări. Am tras trei luni de zile să facă câte un pic, câte un pic, dar mai are de dat o grămadă de bani înapoi pentru că a cerut mai mult decât trebuia și nici nu a terminat lucrările. Mă minte încontinuu, mi-a trimis inclusiv ordin de plată să văd eu cum el a trimis a trimis banii, care nu s-au încasat niciodată, nu știu ce face la banca aia. Cred că omul acesta este doctor în ticăloșie”, spune D. L.

Sibianca spune că a fost nevoită să insiste ca Pițigoi să finalizeze lucrarea. Mai mult, aceasta ar avea de recuperat o sumă exorbitantă de bani după ce acesta a estimat greșit dimensiunea locuinței.

„ A început să anvelopeze și după două săptămâni a lăsat lucrarea în „stand by” și nu a mai venit aproape două luni. Nu știu ce face. Le spunea că sunt ca părinții lui, un abuz de încredere. Cred că la un moment dat o să fac o plângere în prealabil și o să îl dau în penal. Nu poate să își bată joc de niște bătrâni, este un ticălos fără seamăn. El a ajuns să ceară 12.000 de euro în interval de o săptămână. A zis că a făcut comandă de termopane noi și lemn pentru balcoane, dar care nu au mai venit niciodată. A trebuit să insist să termine de anvelopat casa pentru că era doar de jumătate făcută și nu vă mai spun cum sunt făcute, vor avea nevoie de reparații”, spune D. L.

Pițigoi: „Nu este niciun angajat în firmă care nu a primit salariul”

Administratorul firmei de construcții Consib Corporate Sib, Nicolae Pițigoi, susține că acuzațiile aduse nu sunt reale. „Nu este adevărat. Ordinele de plată pot confirma că ce spun ei este o minciună. Sunt niște băieți care lucrează în antrepriză pentru mine, nu au fost angajații mei niciodată. Doar Hanz a fost angajat la mine și el a venit cu echipa. El a lucrat la mine și și-a dat demisia între timp, restul erau colaboratori. Nu este niciun angajat în firmă care nu a primit salariul.”

Cât despre lucrarea despre care D. L. a spus că este nemulțumită și că mai are de recuperat mulți bani de la Pițigoi, acesta spune că plata a fost deja făcută, iar beneficiara va primi banii zilele acestea. „Doamna are plata făcută, mâine ar trebui să îi intre banii în cont, din câte știu eu. Nu s-a cerut o sumă mai mare ci s-a cerut în funcție de metri pătrați de la fața locului și, ulterior, s-a constat că acea lucrare este mai mică, conform devizului pe care i l-am făcut doamnei. Banii i-am returnat”, spune Pițigoi.

Totodată, acesta susține că lucrarea nu este cea dorită tocmai din cauza echipei din care ar fi făcut parte Vasile și Constantin, cei doi muncitori care aduc acuzații lui Pițigoi. „Cei doi au lucrat pentru doamna aceea. Bineînțeles că sunt nemulțumit de lucrare pentru că nu este făcut ce trebuie. Clientul meu este nemulțumit, iar ei au fost plătiți. Problemele se vor remedia, inclusiv mizeria pe care au lăsat-o acolo. Aștept să îmi vină băieții din concediu cu care am lucrat la alte lucruri și doamna a fost mulțumită”, completează administratorul firmei de construcții.

